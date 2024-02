Nečekaná ztráta. Hodonínští hokejisté si zkomplikovali boj o třetí místo ve východní skupině druhé ligy. Ve středečním duelu devětatřicátého kola doma překvapivě podlehli jedenáctému Velkému Meziříčí 3:5. „Hodnotí se mi to špatně, protože jsme prohráli, což se nemělo stát. Bylo to našimi chybami, takže je to těžké,“ zhodnotil duel hodonínský kouč Aleš Bachánek pro klubovou televizi.

Hodonínští hokejisté (v černém) padli s Velkým Meziříčím. | Foto: SHKM Baník Hodonín/Adam Krátký

Přestože Baník vstoupil do utkání aktivně a po první třetině zásluhou Erika Hložánka vedli 1:0, hosté se od druhé dvacetiminutovky zvedli. „Do první třetiny jsme nastoupili dobře a šli hned do tlaku. Bohužel jsme neproměnili několik šancí, což nám potom chybělo,“ litoval stratég.

Srovnání zařídil hostům Hynek Peš a na gól domácího Dominika Luži odpověděl Jan Ludvík. „Bylo to vyrovnané, ale dostali jsme zbytečné dva góly po našim chybách. Byli jsme připravení na to, že soupeř bude chodit do brejků, bohužel jsme z toho dostali tři nebo čtyři góly,“ přiznal Bachánek.

OBRAZEM: Kopřivnice v Hodoníně vzdorovala. Výhru v prodloužení trefil Hložánek

SHKM se dostalo potřetí v zápase do vedení v úvodu závěrečné třetiny, kdy se prosadil Tadeáš Talafa. To však bylo ze strany Baníku všechno. „Na góly se hrozně nadřeme, moc jich nedáváme. Teď je to těžké, nechci se na to vymlouvat, ale hrajeme pátý zápas na tři lajny. Skládáme to, jak to skládáme, máme strašně moc zraněných. Na hráčích jde vidět, že dopředu to ještě jde, ale zpátky už nedobruslí,“ povzdechl si lodivod, který nemohl kromě zraněných využít ani Davida Rauše, jenž pykal za dvě vyloučení do konce zápasu.

Za Velké Meziříčí nejprve srovnal druhým gólem v zápase osmnáctiletý Peš, obrat pak dokonal Martin Lašák. Vítěznou pojistku hostům přidal z přesilovky Adam Paleček. „Je vidět, že Hodonínu chybí spousta hráčů. Řekl bych, že už trochu docházely i fyzické síly. Zápas jsme odmakali, sehráli ho dobře odzadu a body si určitě zasloužili,“ těšilo hostujícího trenéra Jiřího Adama.

Rohatec má další posilu ze Slovenska. Tomšej popsal spolupráci se Skalicí

Hodonín, který je s jedenašedesáti body na čtvrté příčce čeká do konce základní části už jen pět kol. V tom dalším se představí v sobotu od pěti hodin odpoledne na ledě třetí Opavy. Přímý konkurent v boji o třetí příčku má před Jihomoravany pětibodový náskok, navíc má zápas k dobru. „Potřebovali bychom si trošku odpočinout, ale nemůžeme, musíme do Opavy. Pak uvidíme, co s tím uděláme. Čekáme, že se nám někdo vrátí,“ věřil Bachánek.

SHKM Baník Hodonín - HHK Velké Meziříčí 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 13. Hložánek (Laciga, Luža), 30. Luža (Talafa, Zaychik), 45. Talafa (Krejčí, Zaychik) - 25. Peš (Jan Ludvík), 38. Jan Ludvík (Peš, Vovsík), 48. Peš (Lašák), 53. Lašák (Jan Ludvík, Peš), 57. Paleček (Slabý, Juráň).

Rozhodčí: Maťašovský - Viskot D., Rakušan.

Vyloučení: 3:3.

Využití: 1:1.

V oslabení: 0:0.

Diváci: 932.

SHKM Baník Hodonín: Piták (Dolíška) - Talafa, Sajdl (C), Polesný (A), Stuchlík, Sedláček, Švejda, Bílek - Hložánek, Luža, Laciga - Matěj, Mach, Novák - Bachánek, Zaychik, Krejčí (A) - Sedlák.

HHK Velké Meziříčí: Juda J. (Juda P.) - Vovšík, Dolníček, Slabý (A, Trnka, Lašák, Ambrož (C), Číhal, Kochánek - Juda M., Kotrba, Paleček, Střecha, Broža, Šantora, Juráň (A), Ludvík, Peš, Vedral, Klapica, Burian.