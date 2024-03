Z náhradníka hrdinou. Hodonínští hokejisté vyhráli středeční utkání na ledě žďárských Plamenů i bez brankářské jedničky Dominika Pitáka, místo něhož se po dvou měsících v brankovišti představil Ondřej Dolíška. Ten se čtyřiatřiceti zákroky podílel na výhře 4:2. „Byl v těžké situaci, ale zachytal výborně, popasoval se s tím na jedničku,“ řekl hodonínský kouč Aleš Bachánek pro klubový web.

Hodonínští hokejisté (v černém) vyhráli 4:2 nad žďárskými Plameny. | Foto: SHKM Baník Hodonín/Adam Krátký

Přestože Baník postrádal na Vysočině kromě Pitáka, jenž byl ve stejný den na lavičce prvoligového Přerova, i klíčové forvardy Dominika Lužu s Erikem Hložánkem, úvod zápasu zvládl lépe než domácí. Už ve třetí minutě se ujal po brance Petra Krejčího vedení. „Měli jsme ze začátku trochu problém se založením, ale když jsme změnili systém tak už to fungovalo lépe. Dali jsme pěkný gól, měli jsme i nějaké šance, po kterých jsme mohli po první třetině vést i o víc gólů,“ ohlédl se lodivod za vstupem do utkání.

Bachánka těšila zejména hra defenzivy. „Chtěli jsme hrát především pečlivě zezadu a hlídat si předbrankové prostory, ze kterých nám v minulém zápase soupeř dával góly. To se nám dařilo a v obranné fázi jsme hráli dobře,“ chválil své svěřence.

Na další branky pětistovka diváků počkala až do závěrečné desetiminutovky duelu. Nejprve zvýšil na rozdíl dvou branek z přesilovky Dzianis Zaichyk, na jehož trefu domácí zareagovali kontaktním gólem Jiřího Půhoného. O minutu a půl později už SHKM vedlo znovu o dvě branky, když se v početní převaze trefil Tadeáš Talafa. „Ve třetí třetině už to bylo hodně zákeřné. Šli do nás, chtěli nás dohrávat, takže jsme si řekli, že to budeme hrát jako v play-off, budeme dávat puky ven a hrát na to, abychom nedostali branku,“ hlásil Bachánek.

Minutu a půl před koncem se Žďár opět dostal na rozdíl jednoho zásahu, když svůj druhý gól v duelu přidal Půhoný. Přestože Hodonín dohrával v oslabení, vítěznou trefu do prázdné branky zaznamenal v poslední minutě Matěj Novák. „Závěr byl divoký i kvůli vyloučením, ale vítězství jsme si nakonec pohlídali,“ těšilo stratéga.

Hodonín tak využil ztráty Opavy, která podlehla 1:3 Havířovu, a na třetím místě si před ní udělal tříbodový náskok. Základní část zakončí SHKM v sobotu od pěti hodin odpoledne na ledě Valašského Meziříčí. Otazník visí nad startem Davida Polesného a Jakuba Sajdla, kteří kvůli zranění zápas na Vysočině nedohráli. „Snad se z toho kluci do play-off dostanou,“ přál si Bachánek.