Ani návrat na led uzdraveného sportovního manažera Baníku Martina Vyrůbalíka nepomohl. Hokejisté SHKM Hodonín ve středečním duelu šestadvacátého kola východní skupiny druhé ligy podlehli doma 1:4 brněnské Technice. „Přístup některých hráčů byl úplně laxní. Nedohráli jsme osobní souboje, nahozené puky nedobruslíme. Nevím, jestli se nám nechce hrát,“ řekl hodonínský kouč Aleš Bachánek pro klubový web.

Hodonínští hokejisté (v černém) podlehli Technice 1:4. | Foto: SHKM Hodonín/Adam Krátký

Více než osm stovek diváků čekalo na první trefu až do třiadvacáté minuty, kdy Brňany poslal do vedení Michael Fornál. Ještě před koncem druhé třetiny Hodonín vyrovnal, když se v přesilovce pět na tři prosadil Erik Hložánek.

Vítěznou trefu zaznamenal po čtyřech minutách závěrečného dějství hostující Sebastian Bartes, který v minulé sezoně oblékal dres hodonínského celku. „Nejsem vůbec spokojený s přístupem některých hráčů. Řekli jsme si, že do toho vletíme a Techniku přehrajeme. Věděli jsme, že je to tým, který jenom brání a bude hrát na brejky,“ prozradil domácí lodivod.

To však nebylo všechno. Třetí gól Techniky přidal Tomáš Pigl a na konečný výsledek 4:1 navýšil do prázdné branky Nesim Harmim. „Hodonín má velmi kvalitní mužstvo, s tak dobrým soupeřem jsme ještě nehráli. Ale předvedli jsme výkon, jaký jsme chtěli, a to nám přineslo vítězství. S výsledkem panuje velká spokojenost, klukům pochvala,“ uvedl brněnský trenér Martin Stloukal.

Baník tak ani napodruhé v sezoně před domácím publikem na Techniku nevyzrál. „Zvýšení hlasu už proběhlo. Nechci to řešit po zápase, ale před tréninkem musíme změnit některé věci,“ zdůraznil Bachánek.

Hodonín zůstává i nadále se čtyřiačtyřiceti body na třetím místě a v dalším kole se představí na ledě Kopřivnice. Utkání začíná v sobotu v pět hodin odpoledne.

Technika je v neúplné tabulce se třiceti body desátá a v sobotu od půl čtvrté odpoledne přivítá Nový Jičín.

SHKM Baník Hodonín – Technika Hockey Brno 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 38. Hložánek (Polesný) – 23. Fornál (Vašíček, Pigl T.), 44. Bartes (Harmim, Dufek M.), 50. Pigl T. (Masař, Handl), 55. Harmim (Dufek M.).

Rozhodčí: Čech - Kučera, Frais.

Vyloučení: navíc Račický (TEC) 5+OK.

Využití: 1:1.

V oslabení: 0:1.

Střely: 40:22.

Diváci: 845.

SHKM Baník Hodonín: Piták (Dolíška) - Riedl, Sedláček, Rauš (A), Polesný, Vyrůbalík, Stuchlík - Laciga, Luža, Dobiáš - Novák, Mach, Weintritt - Sedlák, Sajdl (C), Hložánek - Bachánek, Štědrý, Krejčí (A) - Sibilevič. Trenér: Aleš Bachánek.

Technika Hockey Brno: Šurý (Nešpůrek) - Kubica, Kališ, Úlehla, Fornál, M. Dufek, Vašíček, Fajmon - Martinec, Pospíšil (A), Harmim - Pigl T., Bartes, Račický – Vach, Tomaník, Masař – Benýšek (C), Picka, Handl. Trenér: Martin Stloukal.

Novoroční ztráta. Hokejový Baník opouští slovinský obránce Zorko