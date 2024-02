Veledůležitý zápas v boji o třetí příčku s přímým sokem zvládli. Hodonínští hokejisté v sobotním duelu čtyřicátého kola východní skupiny druhé ligy porazili třetí Opavu 4:3 po prodloužení. „Chtěl bych moc pochválit všechny kluky, protože zápas naprosto skvěle odbojovali. Táhneme to už třetí zápas na tři lajny a bylo vidět, že ty síly už prostě nejsou, ale odhodláním a morálkou zápas kluci zvládli výborně,“ řekl hodonínský kouč Aleš Bachánek pro klubový web.

Hodonínští hokejisté (v černém) vyhráli v Opavě po prodloužení. | Foto: SHKM Baník Hodonín/Adam Krátký

Baník poslal do vedení už v sedmé minutě Dzianis Zaichyk, Opava však ve druhé dvacetiminutovce trefami Andreje Adamce a Tomáše Rouska stav utkání otočila.

Hned v první minutě závěrečné třetiny to s celkem z jihu Moravy vypadalo bledě. Díky Rouskově druhé brance v duelu Opava vedla o dva góly. „Ani za stavu 3:1 pro domácí se kluci nepoložili a celý zápas šlapali a bojovali co to šlo,“ těšilo lodivoda.

Po zásluze přišla i odměna v podobě vyrovnání. Nejprve snížil mladý bek Libor Stuchlík, zanedlouho srovnal Erik Hložánek. „Věřil jsem, že utkání otočíme a kluci za tím šli,“ tvrdil Bachánek.

V prodloužení se Opava rozhodla pro hru bez brankáře a to se jí nakonec nevyplatilo. Dominik Luža vybojoval puk, přihrál Hložánkovi, který ranou do prázdné branky vystřelil Hodonínu vítězství 4:3.

Čtvrtý Baník se dotáhl na třetí Opavu na rozdíl čtyř bodů, Slezané však mají zápas k dobru. SHKM v dalším duelu vyzve ve středu od půl šesté večer doma Vyškov. „Chceme jít do play-off nejhůř ze čtvrtého místa a věřím, že to i přes spoustu absencí dokážeme,“ hlásil trenér.