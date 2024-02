Baník poslal do vedení už v sedmé minutě Matěj Novák. „Už v první třetině jsme si vypracovali hodně příležitostí, ale výborně zachytal Michal Šurý, kterému jsme dali jen jeden gól po tečované střele,“ ohlédl se trenér za úvodní dvacetiminutovkou.

I ve druhé třetině jeho svěřenci diktovali tempo utkání. „Ve druhé třetině jsme domácí k ničemu nepustili a je možná jen trochu škoda, že jsme neproměnili některé z velkých šancí, které jsme měli. Mohli jsme po čtyřiceti minutách mít klidně větší než jen jednogólový náskok,“ mrzelo Bachánka.

Vedení Hodonín navýšil v závěrečné třetině, kdy se nejprve prosadil David Polesný, na kterého navázal v přesilovce Matěj Mach. Přestože třináct minut před koncem Technika zásluhou Patrika Čermáka snížila, hosté drama nepřipustili a čtvrtým gólem do prázdné branky deset vteřin před koncem stanovili konečnou výhru 4:1. „V poslední třetině jsme dál hráli svou hru, tlačili jsme se do brány a šli jsme si za vítězstvím,“ uvedl lodivod.

Ten byl s výkonem svého mužstva maximálně spokojený. „Od Pityho (Dominik Piták – pozn. red.) až po posledního útočníka si všichni zaslouží velkou pochvalu. Chtěl bych poděkovat i fanouškům, kteří za námi přijeli. Fandili nám celý zápas, moc nám pomohli a je moc fajn hrát venku a mít přitom v publiku osmdesát procent fanoušků na své straně,“ dodal Bachánek.

Macháček se skoku z I. B třídy do divize nebojí. Kdy se rozhodne?

Hodonínu patří s devětapadesáti body čtvrté místo a v dalším utkání přivítá v sobotu od pěti hodin odpoledne na domácím lede Kopřivnici. „Máme tolik zraněných, nevíme, kdo se nám vrátí. Modlím se, už ani nespávám, ale věřím, že to doma ubojujeme," uzavřel.

TECHNIKA HOCKEY BRNO - SHKM Baník Hodonín 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 48. Čermák (Masař, Vach) - 7. Novák (Bílek, Matěj), 45. Polesný (Bachánek, Zaychik), 47. Mach (Bachánek, Polesný), 60. Mach (Piták).

Rozhodčí: Škach - Kučera T., Viskot D.

Vyloučení: 7:6, navíc Handl (TEC) 5+OK, Novák (HOM) OK.

Využití: 0:1.

V oslabení: 0:1.

Střely: 31:31.

Diváci: 158.

TECHNIKA HOCKEY BRNO: Šurý (Nešpůrek) - Holík, Kališ, Úlehla, Dufek, Vašíček, Kubica, Fajmon - Martinec, Pospíšil (A), Harmim - Pigl T., Bartes, Masař - Čermák, Staněk, Vach - Benýšek (C), Račický, Handl.

SHKM Baník Hodonín: Piták (Dolíška) - Polesný, Stuchlík, Sedláček, Švejda, Bílek, Rauš (A) - Hložánek, Luža, Krejčí (A) - Matěj, Mach, Novák (C) - Bachánek, Zaychik, Laciga - Huňady.