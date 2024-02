OBRAZEM: Baník trápil lídra. Havířovu pomohl odraz od brusle rozhodčího

Napínavé utkání až do konce. Hodonínští hokejisté ve čtyřiatřicátém kole východní skupiny druhé ligy dlouho vzdorovali lídrovi soutěže. Havířov však v sobotu na jihu Moravy senzaci nedopustil a zvítězil 4:2. „Byl to krásný, bojovný výkon z obou stran. Kluci nechali na ledě všechno, takhle musíme pokračovat a bude to dobré,“ řekl hodonínský kouč Aleš Bachánek pro klubovou televizi.

Hodonínští hokejisté (v černém) podlehli Havířovu 2:4. | Foto: Jakub Formánek/SHKM Baník Hodonín