Proti bývalým spoluhráčům. Hodonínský útočník Adam Bachánek zařídil minutu a půl před koncem svým gólem výhru Baníku. Ten na domácím ledě ve středu porazil v duelu třiatřicátého kola východní skupiny druhé hokejové ligy Valašské Meziříčí 4:3. „Za mě krásné utkání. Kluky bych chtěl moc pochválit, zápas opravdu odpracovali. Bylo to tak, jak jsme si řekli,“ zhodnotil výhru hodonínský kouč Aleš Bachánek pro klubovou televizi.

Hodonínští hokejisté (v černém) porazili 4:3 Valašské Meziříčí. | Foto: Adam Krátký/SHKM Baník Hodonín

Poslední Bobři, kteří přijeli na jih Moravy posilněni výhrou z minulého kola nad Novým Jičínem, už ve druhé minutě po brance Davida Rauše prohrávali. „Trošku jsme zaspali začátek, nedařilo se nám rychleji přecházet střední pásmo. Od půlky první třetiny jsme už hru zlepšili, plnili si povinnosti, vytvořili si hodně šancí,“ podotkl domácí lodivod.

Vyrovnání se hosté dočkali až v úvodu druhého dějství, když se prosadil Lubomír Štach. Baník gólem Dzianise Zaichyka opět odskočil, ale Patrik Gola stihl ještě ve druhé třetině srovnat. „Dostali jsme gól po jasném faulu, absolutně nechápu proč rozhodčí podražení nepískl. Dívali jsme se na to na videu, je to úplně směšné,“ zlobil se Bachánek.

Přetahovaná pokračovala i v závěrečné dvacetiminutovce. Nejprve poslal Dominik Luža potřetí v zápase domácí do vedení, ale radost téměř sedm stovkám příznivců překazil vyrovnávací trefou Michal Popelka.

Na vítěznou branku si domácí počkali až do předposlední minuty duelu. Zisk tří bodů zařídil jedenadvacetiletý Bachánek, který do Hodonína přestoupil před sezonou právě z Valašského Meziříčí. „Tlačili jsme se tam. Řekli jsme si, že to jdeme rozhodnout a ono to vyšlo,“ těšilo trenéra.

Ten po středečním zápase poslal poděkování i domácím fanouškům. „Chtěl bych pochválit fanoušků, strašně klukům svým fanděním pomohli,“ netajil Bachánek.

Baník tak přerušil sérii tří porážek v řadě a s třiapadesáti body vyskočil na třetí příčku. Už v sobotu přivítá na domácím ledě od pěti hodin odpoledne druholigového lídra z Havířova. „Chceme se na to nachystat a potrápit je,“ hlásil stratég.