Rozsáhlá marodka. Hodonínští hokejisté, kteří nastoupili do středečního utkání dvaatřicátého kola východní skupiny druhé ligy proti Žďáru nad Sázavou v okleštěné sestavě, na domácím ledě Plamenům podlehli 3:6. „Chybí nám sedm hráčů základní sestavy, dost těžko skládáme sestavu. Hrají nám jen tři lajny, chybí nám pět beků, což je špatné,“ řekl hodonínský kouč Aleš Bachánek pro klubový web.

Hodonínští hokejisté (v bílém) podehli Plamenům 3:6. | Foto: SHKM Baník Hodonín, Adam Krátký

Hosté, kteří prohráli posledních osm duelů v řadě, se na jihu Moravy ujali po brance Tomáše Chlubny vedení v sedmé minutě. Baník stihl do konce úvodní části srovnat běloruským forvardem Dzianisem Zaichykem. „Chtěli jsme začít líp, ale udělali jsme zbytečné chyby, které dostaly soupeře na koně,“ tvrdil domácí lodivod.

Ve druhé části vidělo přes osm set diváků jediný gól, kterým poslal Dominik Dušek Plameny znovu do vedení. „Těžko jsme se dostávali do pásma. Nevím, čím to je, proč si nevěříme,“ krčil rameny Bachánek.

Bývalý útočník a zakládající člen SHKM Hodonín Srnec slaví šedesát let

Střelecky nejatraktivnější třetinu si nechaly oba celky na závěr. Nejprve z přesilovky zvýšil druhým gólem Dušek. Hodonín se dotáhl na rozdíl jedné branky po trefě Adama Bachánka. Radost však trvala sotva minutu, následně opět rozdíl ve skóre navýšil hostující Jiří Půhoný.

I když Bachánek druhým gólem v zápase zdramatizoval poslední minuty. Plameny dvěma góly Půhoného do prázdné branky při hře bez gólmana pečetili vítězství 6:3. „Je to špatné, prohráli jsme. Bylo to pro nás těžké utkání,“ dodal Bachánek.

Zatímco celek z Vysočiny ukončil dlouhou sérii bez vítězství, Baník padl potřetí v řadě. S padesáti body patří Hodonínu i nadále čtvrtá příčka a další utkání jej čeká ve středu od šesti hodin večer doma s Valašským Meziříčím.

Baník trápí marodka, posily nepřichází. Oslovili jsme 25 hráčů, říká Bachánek