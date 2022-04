SHKM čeká v boji o druhou ligu Vrbata či Hanzal. Nejsme favorité, tvrdí Peš

Do bojů o postup do druhé hokejové ligy se přihlásilo šest týmů, které ovládly jednotlivé krajské soutěže. Kvalifikace bude hraná ve dvou tříčlenných skupinách. V té jižní narazí hokejisté hodonínského SHKM na moravskobudějovický Hokej a Samson České Budějovice. „Play-off krajské ligy bylo proti tomu, co nás čeká teď, jednoznačně snazší. Když se podívám na soupisku obou soupeřů, do role favorita skupiny nás rozhodně nepasuju,“ řekl kapitán hodonínského Baníku Petr Peš.

Kapitán hodonínského Baníku Petr Peš při finálovém utkání proti Kroměříži. | Foto: Deník/VLP Externista

Do poslední chvíle nebylo jasné, jakým systémem se bude o účast ve druhé lize hrát. Nakonec bylo šest týmů rozděleno na dvě skupiny Jih a Sever, kde se mužstva utkají systémem každý s každým. Ve druhé jmenované se potkají Chomutov, Mělník a Hvězda Praha. Právo na účast ve druhé lize připadne vítězům obou skupin, kteří nahradí sestupující Řisuty a Bílinu. „Tušili jsme, že budou dvě skupiny, ale věřil jsem rozdělení na Čechy a Moravu. S Moravskými Budějovicemi jsme počítali, jenom dalšího soupeře bych čekal spíš z Ostravska. Samson je pro mě velkým překvapením,“ dodal Peš. Drtič Hložánek nechtěl být podepsaný pod sestupem: Hodonín je malý na dva týmy Právě českobudějovický celek budí složením kádru velký respekt. Martin Hanzal, René Vydarený, Václav Nedorost, František Mrázek nebo Radim Vrbata. Tito matadoři jsou tahouny hlavního aspiranta na postup. „Jestli tito kluci nastoupí, tak je favorit jasný. Nemusí se ani moc pohybovat, mají to v rukách. Každopádně pro fanoušky bude zápas s nimi zajímavý,“ popsal hodonínský kapitán svého soupeře. Zápasy SHKM Hodonín

v kvalifikaci o druhou ligu:



1. zápas

Moravské Budějovice – Hodonín, v pátek v 19.00

2. zápas

Hodonín – Moravské Budějovice, 1. dubna v 18.30

3. zápas

Samson České Budějovice – Hodonín, 3. dubna (čas bude upřesněn)

4. zápas

Hodonín – Samson České Budějovice, 10. dubna v 17.00 V pátek čeká svěřence Michala Kuby od sedmi hodin večer úvodní zápas kvalifikace na ledě Moravských Budějovic. „Tím, že se jedná o soupeře z jiných krajů, nedokážu odhadnout v jaké kondici a formě se nacházejí. Z Moravských Budějovic znám některé hráče z druholigového působení, ale to je tak všechno. Každopádně nás čekají nejtěžší zápasy sezony, v naší krajské lize jsme při vší úctě takové protivníky neměli,“ zdůraznil Peš kvalitu Moravských Budějovic. Novodobé Drnovice? Kozojídky vede Hrotek, přišel i exligový Ťok Hodonínský celek se rozhodně nevzdává, postup do druhé ligy je i nadále hlavním cílem letošní sezony. „Oslavy po triumfu v play-off byly krátké. Ten týden jsme měli sice jenom dva tréninky, ale nyní se už maximálně připravujeme na první duel kvalifikace. Trénujeme v plném složení a věřím, že se nám bude dařit, jako doposud,“ nadhodil klíčový hráč Baníku.