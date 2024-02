Na poslední nepříliš povedené období dali ve středu zapomenout hokejisté SHKM Hodonín. Na domácím ledě přehráli v utkání východní skupiny druhé ligy 5:1 Havlíčkův Brod, s nímž dosud ve své krátké historii doma nikdy nevyhráli a upevnili si tak čtvrtou pozici v tabulce. Hattrickem se blýskl Dominik Luža, který je tak společně s Jiřím Karafiátem se třinácti trefami nejlepším střelcem Baníku.

Hokejisté Hodonína (na snímku v tmavých dresech) přehráli Havlíčkův Brod. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Ačkoliv Hodonín nebyl v první části lepším týmem, odcházel do kabin s vedením 2:0, když ve čtvrté minutě otevřel skóre Luža a v devatenácté na něj navázal Riedl. Ve druhé části měli domácí navrch, ale paradoxně svůj náskok ve skóre nenavýšili. Ve 37. minutě se totiž povedlo snížit Pártlovi, na jehož trefu reagoval v předposlední minutě prostřední části svým druhým gólem Luža.

Ve 45. minutě pak jedenadvacetiletý rodák ze Zlína zkompletoval hattrick, čímž Hodonín dostal do pohodlného trháku. Na konečných 5:1 upravil v 57. minutě Mach.

Zápasník Blinka je novým mistrem republiky, Grochál stříbrný na Kolding Cupu

„Do první třetiny jsme nevstoupili dobře, naštěstí jsme ale dali první gól, což nám určitě pomohlo. Od druhé části se nám ale začalo dařit hrát to, co jsme chtěli a díky tomu jsme si vypracovali docela dost šancí. Myslím si, že jsme po druhé třetině mohli klidně vést i větším rozdílem. Odehráli jsme dobré utkání, celý tým to odmakal na sto procent a zapsali jsme tři důležité body. Jsme rádi, že jsme Havlíčkův Brod dokázali konečně porazit i doma a prolomili jsme smůlu," pravil asistent hodonínského kouče Tom Polák.

Další zápas odehraje Baník v sobotu, když se v důležité partii představí od šesti hodin večer na ledě pátého týmu tabulky Nového Jičína, který je o čtyři body zpět za Hodonínem.