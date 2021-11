Nejsledovanější zápas sedmého kola krajské hokejové ligy mezi Boskovicemi a SHKM Hodonín patřil Baníku. Po první třetině, která skončila nerozhodným výsledkem 1:1, dokázali zeleno-černí na rozdíl od domácího mužstva ve druhé dvacetiminutovce vstřelit další dva góly, čímž si vypracovali rozhodující náskok. V poslední části pak výhru Baníku 4:1 pečetil svou první trefou v A-týmu SHKM osmnáctiletý obránce Matěj Bílek. Drtiči i díky spolehlivému výkonu brankáře Jakuba Zollpriestera porazili Boskovice a vystřídali svého soupeře v čele ligové tabulky.

Hokejisté SHKM Hodonín ovládli šlágr a vedou krajskou ligu | Foto: SHKM Hodonín

Do 120 kilometrů vzdálených Boskovic přijela hodonínské hokejisty podpořit i skupinka zhruba patnácti nejvěrnějších fanoušků, kteří svému týmu připravili doslova domácí prostředí. „Zápas byl velmi vyrovnaný. Šlo o rychlý hokej, nechyběly tam osobní souboje, hráči si nenechali na ledě metr prostoru zadarmo. Zolin (Jakub Zollpriester, pozn. red.) nás v klíčových fázích podržel a my jsme odskočili na rozdíl dvou gólů. Nepředržovali jsme puky, netahali jsme je zbytečně k nám do pásma, měli jsme hodně rychlých přechodových situací, ze kterých jsme těžili. Byl to zodpovědný výkon a velmi dobře takticky zvládnutý zápas od celého týmu. Všichni moc děkujeme našim fanouškům, kteří nás přijeli podpořit a fandili celý zápas,“ pravil trenér Hodonína Michal Kuba.