SHKM Hodonín postupuje do druhé ligy bez boje. Hvězdný Samson zrušil utkání

Překvapivý závěr má kvalifikace o postup do druhé ligy. Hokejisté Samsonu České Budějovice nenastoupí kvůli nízkému počtu hráčů do duelů v Moravských Budějovicích a Hodoníně. Nedělní zápas na hodonínském zimním stadionu měl být vrcholem kvalifikace, v němž si chtěli hokejisté domácího SHKM případnou výhrou zařídit postup do druhé ligy. „Podle našich informací budou oba zápasy Samsonu kontumovány ve prospěch soupeřů. To znamená, že naši skupinu vyhrajeme a postoupíme do druhé ligy,“ řekl manažer SHKM Hodonín Martin Vyrůbalík.

Hokejisté SHKM Hodonín (v zelených dresech) slaví postup do druhé ligy. | Foto: Petr Valla

Oficiální rozhodnutí od hokejového svazu padne až příští týden, ale nedělní zápas se určitě neodehraje. „Celý týden jsme se na rozhodující zápas sezony připravovali. Byl spuštěn předprodej vstupenek, protože o utkání proti zvučnému soupeři projevila veřejnost velký zájem. Bohužel už zápas v Budějovicích odehrál z velkých hvězd pouze Martin Hanzal. Ostatní hráči mají údajně problémy se zraněním nebo odcestovali do zahraničí. Vzhledem k tomu, že Samson nemá mládež ani juniorku, nemá odkud kádr doplnit. Svaz tuto informaci akceptoval, proto zápasy zrušil,“ vysvětlil manažer. Hodonínský Baník je jednou nohou v druhé lize, v niž se zachránili také hodonínští Drtiči. Dočkají se fanoušci derby velkých rivalů? „Čeká nás jednání s vedením SHK, protože Hodonín je na dva druholigové kluby opravdu malý. Náš postup byl vydřený a zasloužený, proto druhou ligu chceme jednoznačně hrát. Uvidíme, jak se k tomu postaví druhý hodonínský klub, ale věřím, že zvítězí lidský rozum,“ nechtěl předvídat Vyrůbalík. Říkal jsem si, že pozvánka nemusí dlouho přijít, říká novic Kučeřík Pokud se však obě strany nedohodnou, existuje i varianta dvou hodonínských klubů ve druhé lize. „K tomu může klidně dojít. Pro město by to bylo špatně, ale opravdu netuším, s čím SHK přijde,“ pokrčil rameny jedenačtyřicetiletý manažer, jenž stále nastupuje jako obránce. Toho čekají také jednání se zkušenými hráči svého mužstva. Například slovenský forvard Ľubomír Vaškovič přestoupil do Baníku z konkurenčního SHK kvůli tomu, že krajská liga se hrála pouze o víkendu. „Musíme vyřešit i tuto situaci, několika hráčům současného kádru by nyní cyklus dvou zápasů za týden kvůli práci nevyhovoval. Nemůžeme skočit do druhé ligy po hlavě a pak zjistit, že máme problém poskládat sestavu. Ľubo Vaškovič navíc rozjíždí hokej v Senici, nevím, jestli nebude chtít hrát doma na Slovensku,“ prozradil Vyrůbalík. Stavba kádru pro druhou ligu bude v kompetenci nového kouče. Současný trenér Michal Kuba už nebyl na střídačce ani při posledním zápase Baníku. „Michal měl dlouho dopředu domluvenou rodinnou akci, proto odjel pryč. Poslední zápas koučoval jeho asistent Jan Prčík. Kdo bude trénovat mužstvo příští sezonu, se teprve uvidí,“ mlžil zkušený obránce. KANONÝR DENÍKU: Sedmička slivovice za pět branek v utkání. Tak slaví Možíš Vyrůbalík už má v hledáčku také několik zkušených hráčů, kteří mají kádr pro druhou ligu posílit. „Budou to kluci s vazbou na Hodonín. Nebudeme sem tahat hráče z Čech, spíš se nabízí varianty ze Zlínska, odkud to sem není daleko. S některými hráči jsme předběžně domluvení, ale nic podepsané zatím není,“ nepředbíhá manažer týmu.