Na vítězné vlně se dál vezou hokejisté SHKM Hodonín. V krajské lize vyhráli i pátý duel sezony, o víkendu rozstříleli poslední Uherské Hradiště 8:0. Baník se sice v prvních minutách střelecky trápil, pak se ale zeleno-černá gólová mašina rozjela na plné obrátky a hodně oslabený soupeř neměl šanci na větší vzdor. Hosté, kteří dohrávali statečně na osm hráčů, si nakonec připsali nejvyšší prohru v dosavadním průběhu sezony. Drtiči naopak vyrovnali osmigólové vítězství z prvního kola. Brankář Jakub Zollpriester pochytal všech 25 střel soupeře a připsal si první čisté konto v A-týmu SHKM.

Hokejisté Hodonína zatím kráčejí ročníkem v krajské lize bez ztráty bodu. | Foto: SHKM Hodonín

„Zápas se nám vydařil. Soupeř nám v úvodu nabídl pětiminutovou přesilovku po faulu na Martina Borota, který vypadal velice ošklivě a Martin musel do nemocnice. Martina jsme v přesilovce sice dvěma brankami pomstili, ale bohužel nám nějakou dobu bude chybět. Snad se dá brzy do pořádku a vrátí se za námi. Soupeř nic nevzdal a bojoval až do konce, i když se mu v průběhu zranili snad čtyři hráči a dohrával zápas jenom v osmi lidech. Dali jsme góly po krásných akcích a podařilo se nám konečně také udržet čisté konto,“ uvedl trenér Hodonína Michal Kuba.