Drtiči zůstávají ve východní skupině poslední, domů se vracejí s prázdnou.

„To, co jsme od zápasu v Novém Jičíně chtěli, a to dovést domů body, se nám dařilo plnit až do osudné chvilky ve druhé třetině. Minutu a půl před koncem prostřední čísti, znovu při přesilové hře, došlo k hrubé chybě jednoho z hráčů a domácí se dostali do zápasu. Bohužel tenhle moment se později ukázal jako rozhodující. Ve třetí třetině soupeř z nepokryté dorážky srovnal a po dalším kiksu obránce jsme pár minut před koncem obdrželi rozhodující gól,“ posteskl si hostující trenér Tibor Janás.

Drtičům k bodům nepomohly ani změny sestavě či nový brankář Micka, jenž na má vyřízeny střídavé starty z prvoligového Prostějova.

„I přes tři inkasované branky se ukázal v dobrém světle,“ chválil nováčka Janás. Hostům naopak scházel Lekeš, který bude dlouhodobě chybět kvůli zraněnému kolenu, Podlaha má zase pohmožděné rameno.

Drtiči dorazili na sever Moravy i s novým brankářem Mickou. Posila z prvoligového Prostějova dostala na ledě vedoucího Nového Jičína přednost před Kubáněm a od začátku sobotního střetnutí potvrzoval svoji kvalitu. Talentovaný dvacetiletý gólman působil klidným dojmem, oplýval jistotou a své spoluhráče v první třetině několikrát podržel.

Na druhé straně Drtiči se stejně jako ve středu proti Velkému Meziříčí střelecky soužili. Nejblíže vedoucímu gólu byl pár vteřin před koncem první sirény kapitán Komínek, jenž ale na domácího brankáře Šimonů nevyzrál.

Skóre otevřel až v úvodu druhé třetiny hostující Romančík. Zkušený slovenský útočník se prosadil ve 25. minutě po spolupráci Janáse a Hohla.

Ďáblové po inkasované brance přidali, snažili se o vyrovnání, ale Micka dál chytal velmi dobře. Jihomoravané navíc poctivě a zodpovědně bránili, soupeři cestu do útočného pásma komplikovali.

Navíc v závěru prostřední části podruhé udeřili. Po Janečkově přihrávce se prosadil Rus Giatsintov. Pro zahraniční akvizici to byla premiérová trefa v dresu Drtičů.

Ve 37. minutě navíc přišla pro Ďábly komplikace, protože Foltýn za zásah do oblasti hlavy a krku obdržel trest na pět minut plus do konce utkání.

Hosté ze Slovácka ale zase dlouhou početní výhodu nevyužili, naopak ve vlastním oslabení stejně jako v předcházejícím středečním zápase inkasovali. Nový Jičín vrátil do zápasu Kafka, jemuž asistoval Maliník.

Severomoravany kontaktní branka nastartovala, ve třetí třetině ještě zvýšili obrátky a skóre srovnali. Trefil se Káňa. Tentýž hráč pak mohl završit obrat, ale ve výhodné pozici mířil mimo odkrytou branku.

Zkušený borec, který prošel i nejvyšší českou soutěží, rozhodl vyrovnaný duel v 55. minutě.

Drtiči mohli v závěru vyrovnat. O šance se ale připravili vlastní nedisciplinovaností, když v přesilové hře jejich hráčská lavice obdržela trest. Poslední vteřiny tak dohrávali v oslabení.

Hodonínští hokejisté dál zůstávají na třech bodech. Uprostřed týdne mají volno, další zápas sehrají až příští sobotu na ledě Valašského Meziříčí.

2. hokejová liga - skupina východ, 7. kolo -

HK Nový Jičín – SHK Drtiči Hodonín 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 40. Kafka (Maliník), 44. Káňa (Lehečka, Zdeněk), 55. Káňa (Lehečka, Zdeněk) – 25. Romančík (Janás, Hohl), 34. Giatsintov (Janeček). Rozhodčí: Rapák – Konvička, Hladík. Vyloučení: 2:2, navíc Foltýn (Nový Jičín) 5+KO. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 428. Průběh zápasu: 0:2, 3:2.

Nový Jičín: Šimonů (Galuška) – Váňa, Kuboš, Foltýn, Tomeček, Kleiner, Kožený, Hruška – Flok, Maliník, Poruba, Zdeněk, Lehečka, Pecha, Kafka, Bordowski, Hilšer, Sluštík, Káňa, Štefka, Kořenek.

Hodonín: Micka (Kubáň) – Gabrhelík, Hefka, Hohl, Miklík, Sedláček, Tom. Dřímal – Podlaha, Romančík, Lekeš, Tad. Dřímal, Janás, Giatsintov, Dobša, Balán, Komínek, Růžička, Janeček, Marek, Rozsahegyi.