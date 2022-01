Zatímco slovácký celek se nedokázal přiblížit předposlední Kopřivnici, béčko Komety před vlastním publikem potvrdilo velmi dobrou formu a zvítězilo popáté za sebou.

Úvodní pětiminutovka přinesla opatrnou hru, žádné extra šance. To se změnilo až s vyloučením hostujícího útočníka Hložánka. Drtiči šli do čtyř a v oslabení poprvé inkasovali.

Dorážející Studený ještě trefil hůl brankáře Kořénka, ale Havlát po Zukalově přihrávce procpal kotouč až do sítě a Kometa vedla.

Vzápětí mohl přidat druhý gól domácí Kadlic, z pravého křídla ovšem mířil pouze do břevna.

Konstrukce branky pomohla i Brňanům při nenápadném nahození Komínka. V 17. minutě se ve slibné palebné pozici ocitl Romančík, puk ale netrefil.

Slovácký celek udeřil až na začátku prostřední části. Sudí Held sice branku ještě neuznal, ale vzápětí už se hosté opravdu radovali.

Kanonýr Komínek využil zmatku v brněnském brankovišti a z dorážky rozvlnil síť domácí svatyně. Byla to již čtyřiadvacátá letošní trefa nejproduktivnějšího hráče východní skupiny druhé ligy.

Drtiči mohli výsledek bleskově otočit, ale přesilovou hru nevyužili, a tak to bylo dál 1:1.

Na druhé straně se do šance prokličkoval Havlát, Kořének ale dobře zasáhl a poradil si s i dorážkou Kadlice. V polovině utkání napřáhl David Sedláček a kotouč poslal do tyče.

Kometa měla ve druhé třetině větší šance, neujala se však bekhendový blafák Krejčiříka ani tvrdá rána Brabence.

V závěru prostřední části Brňané při vyloučení Hložánka zasypali výtečného Kořénka střelami, obránce Studený ani Havlát ale hodonínskou oporu nepropálili.

Zlínský odchovanec se činil i na startu závěrečné části, když zneškodnil teč veterána Moskala a pumelici Havláta.

Drtiči podruhé inkasovali ve 47. minutě. Střelu domácího juniora Jana Sedláčka od modré čáry Brabenec chytře usměrnil za bezmocného Kořénka a Hodonínští museli dotahovat.

O chvíli později ale Hohl nešetrně zasáhl loktem domácího Vašíčka a na ledě se strhla mela. Do potyčky se dostali hostující Levitskii se Soumelidisem, oba za bitku vyfasovali pětiminutový trest plus do konce utkání, stejně byl potrestán i Hohl.

Béčko Komety dlouhou přesilovku využilo, na 3:1 po Brabencově přihrávce skóroval Havlát.

Triumf domácího celku završil čtvrtým gólem Krejčí.

Hodonínská série těžkých zápasů pokračuje ve středu, kdy doma Drtiči vyzvou vedoucí Valašské Meziříčí.

2. hokejová liga, skupina východ, dohrávka 32. kola -

Kometa Brno B – SHK Drtiči Hodonín 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 8. Havlát (Zukal), 47. Brabenec (Sedláček, Popelka), 53. Havlát (Brabenec, Zukal), 57. Krejčí (Švejda) – 24. Komínek. Rozhodčí: Held – Kleprlík, Roupec. Vyloučení: 2:4, navíc Soumelidis (Kometa B), Hohl a Levitskii (oba Hodonín), 5 + OK. Využití: 2:0. Diváci: 72. Průběh zápasu: 1:0, 1:1, 4:1.

Kometa Brno B: Šembera (Slavíček) – Studený, Zukal, Kučera, Kališ, J. Sedláček, Švejda, D. Sedláček, Trnka – Brabenec, Krejčiřík, Kadlic, Pigl, Krejčí, Havlát, Vašíček, Soumelidis, Moskal, Škvrně, Popelka, Fencl

Hodonín: Kořének (Malyshev) – Škápík, Hohl, Mikulík, Pchalin, T. Sedláček – Hefka, Lekeš, Marek, Hrazdira, Handl, Hložánek, Levitskii, Janás, Růžička, Komínek, Romančík.