2. hokejová liga, 25. kolo

SHKM BANÍK HODONÍN - HC BOBŘI VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Kališ (Medek, Charvát), 18. Krejčí (Peš, Matějka), 31. Vyrůbalík (Škápik, Rauš), 41. Rauš (Štědrý, Bartes) - 3. Hryciow (Pokorný), 10. Martinec (Pětník, Gabrhelík). Rozhodčí: Kapitanov - Mikšík, Smetková. Vyloučení: 2:2. Využití: 2:0. Střely: 38:25. Diváci: 651. Průběh utkání: 0:2, 4:2.

Hodonín: Šurý (Zollpriester) - Polesný, Šmach, Vyrůbalík, Rauš, Škápik, Kališ, Kučera - Matějka, Peš, Krejčí - Bartes, Bořuta, Štědrý - Medek, Dufek, Charvát - Bartes. Trenér: Aleš Bachánek.

Valašské Meziříčí: Sachr (Vašica) - Hryciow, Ďurkáč, Gabrhelík, Sviták, Báchor, Holiš, Kubín - Martiník, Finsterle, Pokorný, Kuchařík, Martinec, Vavřík, Pětník, Kozubík, Andris. Trenér: Lukáš Plšek.

Trenér Hodonína Aleš Bachánek byl po výhře nad bývalým klubem spokojený. „Chtěli jsme si udělat pěkné Vánoce a teď je máme,“ usmíval se.

Mužstvo po odmakaném a skvěle zvládnutém utkání oprávněně chválil. „Hráli jsme takticky opravdu velice dobře. Rozebírali jsme si hráče, plnili si povinnosti a počkali si na své šance. Po inkasovaných brankách jsme sice byli trochu v útlumu, ale po celý zápas jsme byli lepším týmem a zaslouženě vyhráli,“ míní Bachánek.

Podle hostujícího kouče Lukáše Plška diváci viděli nadstandardní druholigové utkání.

„Předtím jsme řadu zápasů o gól vyhráli, tentokrát jsme prohráli o dva. Bylo to vyrovnané utkání,“ uvedl někdejší vynikající gólman.

Za porážkou v Hodoníně vidí Plšek dvě věci. „První je, že jsme velmi brzy ztratili dvoubrankové vedení. Druhá věc je, že jsme neuhlídali dvě oslabení,“ má jasno.

„Konec druhé třetiny byl náš, ale když jsme se za stavu 3:2 pro Hodonín nadechovali, tak jsme dostali smolný čtvrtý gól, se kterým brankář nemohl nic dělat,“ pronesl Plšek.

Bobři si na Zimním stadionu Václava Nedomanského vybrali také dost smůly. „Dva nebo tři góly padly po tečovaných střelách, puk pokaždé změnil směr,“ připomíná.

Jihomoravané ale na rozdíl od středečního duelu se Žďárem nad Sázavu tentokrát museli dotahovat. Valachům vyšel lépe začátek, když hned ve 3. minutě šli po trefě obránce Hryciowa do vedení.

Hosté měli v prvních minutách navrch, druhý gól přidal Martinec. Proti jeho prvnímu zakončení zasáhl výborně hodonínský gólman Šurý, ale mladý útočník Bobrů měl dostatek času na pohodlnou dorážku a na druhý pokus dostal kotouč za bezmocného domácího brankáře.

Slovácký celek vrátil do hry obránce Kališ. Tomu nabil od zadního mantinelu Medek a hodonínský bek mířil přesně do šibenice. Byla to zároveň první trefa pětadvacetiletého zadáka ve službách Baníku.

Gól domácímu týmu viditelně pomohl, vyrovnání obstaral v úvodní početní výhodě zakončující Krejčí.

Blízko obratu byl v úvodu prostřední Peš, domácí útočník ale ani nadvakrát nedokázal procpat puk za Sachrova záda.

Domácím ke třetí brance pomohla další početní výhoda. Škápikovu bombu od modré čáry vyrazil Sachr jen před sebe a Vyrůbalík pohotovou dorážkou rozjásal tribuny.

Na začátku třetí třetiny udeřil další bek Baníku. Rauš,ranou z hranice kruhu překvapil Sachra střelou na vyrážečku a Baník brzy po zahájené poslední části vedl 4:2.

Baník odehrál závěr velmi dobře a vítězství již nepustil.

„Jsem rád, že jsme to zvládli a splnili předvánoční cíl. Hráli jsme zodpovědně vzadu a drželi se toho, co jsme si řekli. Důležité bylo, že jsme využili dvě přesilové hry,“ uvedl hodonínský obránce David Rauš.

Jihomoravané prožijí vánoční svátky na deváté pozici. Do nového roku vstoupí venkovním dvojzápasem v Havlíčkově Brodu a Novém Jičínu.