Lepší dárek pod stromeček nemohli věrným fanouškům nadělit. Hokejisté Hodonína ve středečním předvánočním utkání 24. kola druhé ligy zvítězili na ledě Havlíčkova Brodu 3:1 a dál drží ve východní skupině třetí místo.

Hokejisté Hodonína (bílé dresy) před vánočními svátky zdolali Havlíčkův Brod 3:1. | Foto: SHKM Baník Hodonín

Hrdinou utkání byl gólman Baníku Dominik Piták, který pochytal spoustu šancí a střel Bruslařů, inkasoval pouze ve 49. minutě, kdy jej o čisté konto připravil útočník Bureš.

Celek ze Slovácka byl na Vysočině produktivnější, výhru Baníku brankami zařídili Mach, Dobiáš a Novák.

„Pochválil bych celý mančaft a hlavně Dominika Pitáka, který podal výborný výkon. Přijeli jsme sem v oslabené sestavě, odbránit to, ubojovat. Nechtěli jsme domácí pouštět před bránu, aby nechodili do slotu a nestříleli odtud. To se nám povedlo. Díky tomu jsme Pitymu hodně pomohli. Věděli jsme, že dělají chyby vzadu, počkali jsme si na to zodpovědně. Díky tomu jsme dali góly,“ zhodnotil duel hostující kouč Aleš Bachánek.

Kouč Havlíčkova Broda Aleš Kraučuk nebyl po domácím utkání vůbec spokojený. „Je to pořád stejná písnička. Myslím si, že jsme byli lepší než soupeř, dostali jsme se do šancí, které jsme ale neproměnili,“ povzdechl si.

„Místo toho, abychom vedli 3:0, tak je to 0:0, protože nejsme schopní dát gól z úniků. Soupeř přijel s defenzivní taktikou a čekal na chybu. My jsme udělali dvě a soupeř obě potrestal. Kluci sice dřeli a snažili, snížili jsme a byly tam i další šance, ale už jsme nevyrovnali a soupeř nás potrestal do prázdné brány,“ smutní Kraučuk.

„Nezbývá nám nic jiného než pracovat na trénincích hlavně na tom zakončení,“ dodává zklamaně.

Úvod utkání byl opatrný, ani jeden z týmů si nevytvořil větší šanci. Čekání na gól utnul až ve 25. minutě hostující Mach.

V polovině druhé třetiny hosté skórovali i podruhé. Při přečíslení dvou na jednoho Luža nahrál Dobiášovi, jenž si obhodil gólmana a zakončil.

Pozorně bránící Hodonín dlouho držel vedení 2:0. Havlíčkův Brod vrátil do hry o body až Bureš, který po vyhraném vhazování v útočném pásmu tečoval střelu Čermáka.

Hodonín dál držel těsné vedení. Domácí šturmovali za vyrovnáním, ale Valášek skvělého Pitáka nepřekonal a gól nepřišel ani při power-play. Baník se úspěšně ubránil, navíc přidal třetí branku. Triumf SHKM završil Novák.

Hodonín tak zvítězil 3:1 a těší se na závěrečný duel letošního roku. V sobotu 30. prosince doma vyzve Nový Jičín. Hraje se již od patnácti hodin.