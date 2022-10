Trenér Zdeněk Bečka byl po jasné výhře spokojený hlavně s výsledkem, ke hře mužstva měl ale výhrady. „Pro nás to je splněná povinnost. I když padlo hodně branek, nebyl to tak pěkný hokej jako třeba s Hodonínem. Proti papírově slabšímu soupeři se ale někdy hůře hraje, protože to kolikrát sklouzává k lehkovážné hře, ale utkání jsme nakonec zvládli,“ těší Bečku.