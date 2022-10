„Povinná výhra a povinné body. Úkol jsme splnili a vyhráli. Co se týká projevu hry, tak to nestojí ani za komentář. Na malém hřišti jedním slovem „holomajzna“. Věříme a doufáme, že takový hokej už letos snad neuvidíme. Ostrožským fanouškům děkujeme za podporu,“ uvedl na klubovém webu hostující trenér Ivan Klauda.

Brumovští na startu sezony doplácejí i na nezkušenosti. „V první řadě je potřeba pogratulovat soupeřům k výhře. Hra se musela divákům líbit, bohužel ne příliš domácím. Dovolím si říct, že jsme soupeře dokonce i přestříleli, ale v brance hosté měli vynikajícího Šureho, který byl bezchybný. Zato Ostroh potvrdil svou silnou produktivitu. Náš tým je však hodně mladý, v každém zápas sbíráme cenné zkušenosti,“ říká elitní obránce Brumova Jakub Vaněk.

V úvodu sezony se daří i Kroměříži. Loňský finalista v neděli uspěl v Hodoníně, nově vzniklé béčko Baníku přehrálo 6:2. Hanáci duel rozhodli třemi brankami v úvodní třetině, zbytek zápasu v klidu kontrolovali. Dvakrát se trefil Světlík, další góly hostů zaznamenali Holík, Podešva, Hubík a Šťastný.

Krajská liga jižní Moravy a Zlína, 3. kolo: HC Brumov-Bylnice - HOKEJ Uherský Ostroh 1:5 (1:4, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 12. Macháč (Novosad) – 8. Galuška (Stránský), 11. Červenka (Mika), 15. Stránský (Flora), 17. Zalubil (Červenka), 21. Mika (Červenka, Vaněk). Rozhodčí: Šico – Šiška, Tomeček. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1.



SHKM Baník Hodonín - HK Kroměříž 2:6 (0:3, 2:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 29. Polák (Vyrůbalík, Janás), 33. Vyrůbalík (Crlík, Polák) - 2. Holík (Zavřel), 6. Světlík (Lavička), 13. Podešva (Zeman), 29. Hubík (Světlík), 38. Šťastný (Zavřel, Hradil), 58. Světlík (Jergl). Rozhodčí: Schenel - Bačák, Olšar. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Střely: 26:43. Diváci: 207. Průběh utkání: 0:3, 1:3, 1:4, 2:4, 2:6.



HC SPARTAK Uherský Brod - HC Uherské Hradiště 7:4 (2:1, 2:0, 3:3)

Branky a nahrávky: 8. Budil (Stiksa), 11. Václavek, 31. Kubiš (Kočica, Bujáček), 40. Václavek (Vaculín, Budil), 48. Mikulec, 53. Budil, 57. Stiksa (Šiller, Bařinka) - 12. Pavlůsek Tomáš (Pavlůsek David, Witoš), 44. Pavlůsek Tomáš (Pavlůsek David, Tischer), 51. Mrázek (Lašák), 58. Mrázek (Forman, Němec). Rozhodčí: Martin Maťašovský - Michal Bačák, Patrik Kunc. Vyloučení: 11:7, navíc Jonáš Kočica (UHB) 5, Jonáš Kočica (UHB) 20. Využití: 3:1. V oslabení: 0:1.

„Po prohraném utkání s Ostrohem jsme si sedli a něco vyjasnili. S kluky jsme se pobavili hlavně o přístupu k tréninku, který se malinko zlepšil. Tomu odpovídala i první třetina, která nám v Hodoníně vyšla. Pak jsme se bohužel zase vrátili k nemastné, neslané hře a vrátili soupeře do hry. Ve třetí části jsme zkoušeli navázat na tu první periodu, tak dobré už to ale nebylo,“ zhodnotil duel na Slovácku kroměřížský trenér Zdeněk Bečka.

Spokojený nebyl ani trenér Hodonína Michal Kuba. „Bohužel začátek zápasu byl stejný jako s Hradištěm. Po chvíli prohráváme 0:3 a to se potom hraje těžko, povzdechl si. „Na druhé straně kluci bojovali až dokonce. Myslím si, že tam byly i okamžiky, kdy jsme byli i lepší, ale neproměňujeme šance. Důležité je, že se do těch šancí dostáváme a chceme s tím výsledkem něco udělat. Na tom se dá stavět. Škoda je, že se dostaneme se na rozdíl dvou gólů a hned z protiútoku dostaneme při nedůrazu u brány další gól. To jsou věci, kdy jsi v laufu a můžeš jít do tlaku. Místo toho tě také chyby zase položí a začínáš od znova. Na konci už jsme hráli powerplay i za stavu 2:5 i 2:6. Bohužel stav jsme nesnížili,“ dodal zklamaně.

I když Hanáci v úvodních třech kolech získali sedm bodů, zkušený kouč zatím úplně spokojený není. „Kluci mají na to, abychom hráli pěkný hokej, akorát si musí nechat poradit a zlepšit přístup,“ říká Bečka.

„Vím, že hrajeme jenom krajský přebor, ale i tak se musí každý trénink i zápas odmakat. Pokud chceme hrát špičku tabulky, nemůžeme trénovat jako hobíci,“ přidává.

Kroměříž vstoupila do sezony oslabená o dva zkušené hráče. Do druholigového Hodonína zamířil Jan Matějka, z časových důvodů zatím nepokračuje ani další zlínský odchovanec Matula. „Byli to pro nás klíčoví hráči, jejich absence je na naší hře samozřejmě znát. Žádnou posilu jsme ale nepřivedli, mezeru jsme vyplnily juniory. Jinak jedeme ve stejném složení,“ říká Bečka.

Sobotní okresní derby v Uherském Brodě patřilo domácím borcům. Balaštíkův tým oplatil soupeři z Uherského Hradiště středeční sváteční porážku 6:7, před vlastním publikem vyhrál 7:4.

Hosté si nevěděli rady s brankářem Šarmanem. Zlínský odchovanec působí v druholigovém Vyškově, v Uherském Brodě má vyřízeny střídavé starty a proti Uherskému Brodu podal skvělý výkon.

„Soupeř má vynikající přesilovky, ve kterých byl úspěšný. Největší rozdíl oproti středě byl ale v gólmanovi, jenž soupeře držel, hůře jsme se proti němu prosazovali. A i když jsme nastřelili tři tyčky, nenašli jsme se na něj ve dvou třetinách recept,“ posteskl si kouč Uherského Hradiště Lukáš Kašný.

Jeho tým přišel po minulé sezoně o nejlepšího a nejproduktivnějšího hráče Martina Červenku. Elitní útočník posílil konkurenční Uherský Ostroh. „Je to pro nás obrovská ztráta. Nahradit jeho třicet nebo pětatřicet bodů bude velmi těžké,“ ví dobře Kašný.

Podívejte se na zápas Uherského Brodu s Uherským Hradištěm

Zdroj: Youtube

Největší posilou je velezkušený Jaroslav Mrázek. Bývalý hráč Vítkovic, Kladna nebo Chomutova v extralize odehrál téměř pět set zápasů a ve sbírce má mistrovský titul s pražskou Spartou. Pomoct by měl i odchovanec Martin Lašák. Bývalý mládežnický reprezentant prošel Kometou Brno a Vsetínem, nyní se pokusí pozvednout Uherské Hradiště.

Po delší herní pauze se na Slovácku rozehrává i Patrik Löbl, jenž přišel ze Slavie Praha. Jinak trenér Kašný zapracovává do týmu čtyři či pět juniorů. „Stopáž sice nebudou mít až tak velkou, ale dáme jim šanci, aby se ohráli a ukázali co v nich je,“ prohlásil Kašný.

Krajská liga jižní Moravy a Zlína pokračuje čtvrtým kolem zase o víkendu.