Hokejisté Hodonína v letní přípravě porazili slovenskou Trnavu i podruhé. Baník sice v pátečním domácím utkání prohrával s Gladiátory již 0:3, po rozpačitém úvodu se ale zvedl a čtyřmi brankami výsledek otočil. Parádní obrat završil ve 42. minutě Adam Bachánek.

Hokejisté Hodonína slaví jeden z gólů do sítě slovenské Trnavy. | Foto: SHKM Baník Hodonín

Hodonínský trenér Aleš Bachánek ani po triumfu nijak zvlášť nejásal. „Nastoupili jsme do zápasu hrozně laxně, vůbec nechápu proč. Dělali jsme strašné chyby v obraně, zakládání útoku, rozebírání hráčů v obranném pásmu… V tomto ohledu je před námi ještě hodně práce,“ ví dobře kouč Baníku.

S výkonem mužstva byl spokojený až od prostřední části. „Od druhé třetiny jsme zareagovali na napadání, které soupeř praktikoval. Zároveň jsme trochu změnili založení útoků a začalo nám to vycházet. Řekl bych, že od druhé třetiny to už bylo vyrovnané utkání. Ve třetí části už bylo vidět i napadání, a to je to, co chceme hrát,“ prohlásil Bachánek.

Slovácký celek nastoupil do pátečního utkání i se dvěma nováčky. Na zkoušku do Hodonína přišel dvacetiletý útočník s českým i izraelským pasem Segal Kisliuk a také o rok starší zlínský odchovanec Dominik Luža. Zatímco Kisliuk se bodově neprosadil, Luža asistoval u třetí branky Štědrého.

VIDEO: Ratíškovice deklasovaly Mutěnice. Gólman Leznar odstoupil z rozcvičky

Hosté, kterým v Hodoníně scházelo hned sedm hráčů, dobře rozehraný duel nedotáhli. „Měli jsme dobrý začátek. Vytvořili jsme si tlak, dali jsme nějaké branky. Ve druhé třetině jsme si mysleli, že budeme stále tvořit a vymýšlet věci v obranném pásmu. Soupeře jsme postavili na nohy vlastními chybami, Hodonín se chytil a dokázal toho využít,“ zhodnotil duel kouč Trnavy Roman Straka.

Hodonínští hokejisté měli do odvetného přípravného utkání s Trnavou hodně vlažný nástup, jakoby ještě dohrávali čtvrtou třetinu nepovedeného zápasu ve Skalici. Díky tomu se hosté během pětadvaceti minut dostali do tříbrankového trháku.

Až pak se probudili i Drtiči.

První gól Baníku dal v 26. minutě Filip Weintritt. Pak snižoval Vojtěch Dobiáš a vzápětí srovnal Jan Štedrý.

Parádní obrat završil na začátku poslední dvacetiminutovky Adam Bachánek a Baník nakonec potěšil tři stovky svých fanoušků, kteří před víkendem zavítali na Zimní stadion Václava Nedomanského.

Slovácký celek další duel sehraje v úterý ve Vyškově.

Přípravný hokej -

SHKM BANÍK HODONÍN - HK TRNAVA 4:3 (0:2, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 26. Weintritt (Dobiáš, Bachánek), 33. Dobiáš (Sedláček T., Bílek), 34. Štědrý (Luža), 42. Bachánek (Dobiáš) - 1. Haščič, 11. Kliment (Ružek), 24. Kupka (Důžek). Rozhodčí: Schenel - Chramosta, Tkáč. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Střely: 30:27. Diváci: 309.

Hodonín: Piták (Dolíška) - Švejda, Němec, Vyrůbalík, Rauš, Mikula, Bílek, Sedláček T. - Sajdl, Laciga, Novák - Dobiáš, Weintritt, Bachánek - Štědrý, Luža, Krejčí - Kuba, Sedlák, Kisliuk. Trenér: Aleš Bachánek.

Trnava: Hollý (Nagy) - Kocúr, Kliment, Štefanka, Noaa, Ejem, Marko, Důžek, Galimov, Krištofík, Yakoviev, Alapuranen, Kupka, Haščič, Moncman, Ružek, Holovič. Trenér: Martin Baran.