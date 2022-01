Drtiči naposledy podlehli soupeři ze severu Moravy 3:5. Slovácký celek v Kopřivnici nezachytil nástup do úvodních dvou třetin, pak jen marně dotahoval náskok soupeř. Hostům proti Tatře před Vánoci nepomohla výměna brankáře ani dva góly útočníka Tomáše Komínka.

Drtiči tak letos podlehli Kopřivnici v každém vzájemném souboji, nyní se pokusí bídnou bilanci vylepšit. Trenér Tibor Janás má až na Marka Růžičku k dispozici všechny hráče, kteří jsou odhodlaní potvrdit středeční výkon i výsledek.

„Dosavadní výsledky s Kopřivnicí hovoří jasně pro soupeře. Je to asi nejvíce neoblíbený tým, proti kterému se nedokážeme prosadit a získat body. Po výhře ve Žďáru, kde jsme podali týmový výkon a dodržovali věci, se kterými jsme do zápasu šli, budeme chtít stejné atributy, jako je nasazení, bojovnost a herní disciplína, přenést i do sobotního utkání,“ říká hodonínský trenér Tibor Janás.

„Mužstvo má bojovného ducha a budeme chtít doma bodovat. Nic nevzdáváme, budeme se rvát o každý metr ledu,“ burcuje kouč SHK.

Jediný otazník visí nad startem Marka Růžičky. Bývalý útočník Třince, Litvínova nebo Frýdku-Místka má zdravotní problémy, jeho účast ve víkendovém střetnutí je nepravděpodobná. „Uvidíme, jak na tom v pátek na tréninku bude. Jestli je opět venku ze hry dlouhodobě, nebo naskočí do zápasu,“ uvedl Janás.

Hokejisté Kopřivnice uprostřed týdne nezvládli důležitý souboj o postup do play-off. Tatra před utkáním na čtvrtou pozici zaručující čtvrtfinále ztrácela šest bodů, po porážce 2:5 ztráta ještě víc narostla. Navíc se před Kopřivnici dostalo béčko brněnské Komety.

Kofroňův tým se sice ujal proti Slezanu vedení, ale hosté třemi góly výsledek otočili na 1:3, čímž ve druhé třetině položili základ výhry. Z nájezdu ještě vykřesal jiskřičku naděje Vaněk, ale v poslední třetině se prosadil dvakrát Rousek a bylo hotovo.

„Tři body z Kopřivnice jsou pro nás nesmírně důležité. V první třetině jsme sice byli trochu horší a asi zaslouženě jsme o gól prohrávali, ale ve zbytku zápasu jsme zase byli lepší my. Úplně perfektně jsme zvládli třetí třetinu, soupeře jsme do ničeho nepustili a navíc sami dvě branky dali. Celé to podpořil v brance Piták, takže máme zasloužené tři body," uvedl kouč vítězů Aleš Tomášek.

Domácí trenér Jaroslav Kofroň byl naopak po další ztrátě hodně zklamaný. „Rozhodla druhá třetina, ve které jsme měli výpadek a z naší nepozornosti šel soupeř po zásluze do vedení. V třetí třetině jsme se snažili vyrovnat, ale přišel nešťastný gól. Musím sportovně uznat, že Opava dnes vyhrála po zásluze. Děkujeme fanouškům za podporu,” prohlásil.