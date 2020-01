Nejproduktivnější hráč SHK Hodonín, který ve 24 druholigových zápasech nasbíral 37 bodů za 16 branek a 21 asistencí, si totiž před vánočními svátky vážně poranil oko a před pár dny se dokonce podrobil operaci. Pětadvacetiletý útočník tak bude slováckému celku scházet do konce letošní sezony.

„Všechny nás to moc mrzí. Dominik patřil ke klíčovým hráčům mužstva, byl důležitým článkem naší sestavy. Věřím, že se dá co nejdříve do pořádku a brzy se vrátí ke sportu. Určitě si na něj počkáme. Patří totiž k nám do klubu. Jeho místo je v Hodoníně. Přeji mu hodně zdraví,“ prohlásila šéfka Drtičů Jana Gajošová.