Hokejisté Hodonína představili druhou posilu pro nadcházející druholigovou sezonu. Po brankáři Pitákovi přichází na Slovácko také dvacetiletý útočník Adam Bachánek. Zlínský odchovanec a syn hlavního trenéra Baníku naposledy působil ve Valašském Meziříčí, kde v minulé sezoně odehrál 31 utkání s bilancí 4 gólů a 7 asistencí.

Dvacetiletý útočník Adam Bachánek je druhou letní posilou hodonínských hokejistů pro sezonu 2022-23. | Foto: SHKM Baník Hodonín

Bachánek patří mezi zlínské odchovance. V sezoně 2017/2018 coby mladší dorostenec opanoval klubové kanadské bodování Beranů, v létě 2019 se vydal na sever do Švédska.

V klubu IFK Österåker Vikings si zahrál za mládežnické týmy do 18 i do 20 let a v devatenácti letech také poprvé okusil dospělý hokej. Ve švédské divizi 3 odehrál čtyři utkání, ve kterých si připsal dvě gólové asistence.

Následující ročník odehrál ve slovenské druhé nejvyšší soutěži v dresu Trnavy, kde se poprvé v mužském hokeji potkal se svým otcem v roli trenéra.

Před dvěma lety se mladý forvard, který 31. května oslaví 21. narozeniny, vrátil zpět do Česka, aby v barvách vsetínské juniorky ovládl klubovou produktivitu.

V minulém ročníku nastupoval proti Baníku jako soupeř v dresu valašskomeziříčských Bobrů. Ve třetím útoku Valachů dokázal v 26 zápasech základní část vstřelit čtyři branky a přidal i sedm gólových přihrávek.

Bachánek se po opavském brankáři Dominiku Pitákovi stal druhou posilou Hodonína.