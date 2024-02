Posílení defenzivy. Těsně před uzávěrkou přestupového okna se podařilo vedení hokejového SHKM Hodonín dotáhnout příchod dvou obránců Tadeáše Talafy a Dana Bárty. Oba mladí beci přichází na jih Moravy na střídavé starty.

Tadeáš Talafa se vrací na střídavé starty do Hodonína. | Foto: SHKM Baník Hodonín

Jedenadvacetiletý Talafa se vrací do známého prostředí. Za Baník v této sezoně už naskočil do jedenácti zápasů, v nichž si připsal sedm bodů.

V lednu hostoval Přerově, kde v Chance lize odehrál deset zápasů a dvakrát se střelecky prosadil. Po vypršení měsíčního hostování se Baník domluvil se Zlínem, který je jeho mateřský oddíl, na střídavé starty.

O dva roky mladší Bárta je odchovanec Pardubic, odkud v této sezoně zamířil do Přerova. V juniorce Zubrů patřil mezi klíčové hráče a s bilancí 0+10 patřil mezi nejlepší nahrávače mezi obránci. Také on přichází do Hodonína na střídavé starty.