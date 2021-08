Na konec kariéry zkušený třicetiletý hokejista zdaleka nemyslí, hokejku bere do ruky nejen kvůli malé dcerce. „Chtěl bych, aby mě ještě viděla hrát na nějaké úrovni. Aby to za něco stálo a nemusela se za mě stydět, takže i toho mě žene dopředu,“ říká jeden z hlavních tahounů druholigových Drtičů.

Bývalý hráč Znojma, Skalice nebo Trenčína se v letošním ročníku představí i v rodném Brně, kde vyzve nově vzniklý rezervní tým Komety.

Určitě to pro hráče i fanoušky druholigové východní skupiny bude příjemné oživení, že?

Podle mých informací budou normálně hrát v Rondu, kde i trénují. Určitě to bude oživení soutěže, protože lidi v Brně budou chodit i na druhou ligu. Už jenom kvůli tomu, že za Kometu B budou nastupovat bývalí hráči, klubové legendy. V Brně je velký hlad po hokeji, navíc držitelé permanentek budou mít vstup zdarma. I pro mě to bude pikantní zápas. Už se těším na to, až budeme hrát v Brně.

Loni bylo jasným favoritem Znojmo, které se ale po roce vrátilo zpět do mezinárodní EBEL ligy. Bude letos soutěži vévodit nově vytvořený tým Komety B?

Těžko říct. Samozřejmě vím, že budou mít pětku zkušených hráčů, kteří jim určitě pomohou. Chytřejší ale budeme až v sezoně. Za mě to ale nebude až takový favorit jako bylo loni Znojmo, ale neviděl jsem je hrát, takže nemohu nic říkat.

Co říkáte na současný tým Drtičů, který bude z větší části zase nový?

Na prvním tréninku mohu asi těžko něco říkat. Jsme tady poprvé. Loni to bylo docela podobné a nakonec nám vstup do sezony vyšel, byť jsme odehráli jenom šest zápasů, ale i v nich jsme prokázali kvalitu. Samozřejmě pokud by dneska někdo vešel do naší šatny, asi by si z nás nesedl na zadek, ale zdravé jádro zůstalo. Můžeme se opřít o kluky, kteří to zase potáhnout. Věřím, že se mužstvo zase doplní mladými šikovnými kluky, třeba i z první ligy. Obavy nemám, bude to dobré. Druhá liga bude zase vyrovnaná, bude to znovu boj o každý bod.

Jak moc jste se těšil na led?

Těšil jsem se samozřejmě hodně. Pauza byla strašně dlouhé, s kluky jsem nebyl na ledě skoro rok. Už jsem si byl s kamarády párkrát v Brně zahrát hokej, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Ze začátku to bude asi náročné. Trenér říkal, že bude hodně bruslení. Nějak ten začátek musíme zvládnout.

Suchá příprava byla náročná?

Běhal jsem, chodil do posilovny, jezdil na kole. Byly to klasické věci, co hokejisté dělají. Jestli jsem se připravoval poctivě, to se ukáže až v sezoně. Doufám, že budu dobře nachystaný a mužstvu pomůžu.

Jak dlouho vám potrvá, než se dostanete do formy?

Taťka mi vždycky říkal, že se do ní dostávám až v lednu, tak doufám, že to letos bude lepší. (úsměv) Někdy se do ní člověk nedostane nikdy, ale já věřím, že to vyladím na začátek soutěže.

Uvědomujete si, že trenér Janás bude na vás nebo Balána hodně spoléhat?

Už jsem toho v hokeji zažil dost, něčím jsem si prošel, takže vím, že tlak na výkony je všude. Tady v Hodoníně nebude o nic menší než v zahraničí. Tým čeká, že mu pomohu góly i asistencemi. Nebo že uhrajeme klíčová oslabení.

Chuť do hokeje vám po té dlouhé pauze nechybí?

V první sezoně se alespoň rozjelo play-off, minulý ročník se snad ani nedá počítat. Ten byl ztracený úplně. Ale určitě jsem s hokejem ještě končit nechtěl. Mám malou dcerku, která má rok a sedm měsíců. Chtěl bych, aby mě ještě viděla hrát na nějaké úrovni. Aby to za něco stálo a nemusela se za mě stydět, takže i toho mě žene dopředu.

Vy jste si poslední sezonu o něco protáhl, když jste hostoval v prvoligovém Prostějově. Jak na krátké působení u Jestřábů hodnotíte?

Bylo mi líto, abych celý rok nehrál. Navíc jsem měl kvůli covidu pracovní volno. Neměl jsem co dělat, takže jsem se doma nudil. V té době jsme dostal nabídku z Prostějova, zda bych to k nim nešel zkusit. Bohužel jsem měl smůlu, protože jsem se hned v prvním zápase zranil, pak už se to se mnou táhlo. Kvůli zranění jsem to na Hané ukončil, navíc se mi zase vrátila práce, takže už bylo těžké to stíhat.