Drtiči přijeli na Valašsko bez obránců Miklíka a Hohla, ruský bek Pchalin ale nastoupil. Hosté z Hodonína hned na začátku utkání po Romančíkově faulu přečkali první oslabení, s favoritem v úvodních deseti minutách drželi krok, rovněž několikrát zahrozili.

Čekání na první gól utnul až v čase 16:02 domácí Andris. Než se Drtiči zdrchali, prohrávali o dvě branky. Finsterle po vhazování nádherně našel před odkrytou klecí Křivohlávka a ten bez obtíží zasunul kotouč do prázdné branky.

V závěru první třetiny byl vyloučen obránce Bobrů Gabrhelík, Hodonínští ale první početní výhodu v zápase nevyužili a ve 24. minutě potřetí inkasovali.

Ligu vyměnil za výkopové práce. Byl jsem palič, říká po konci kariéry Hlúpik

Stodůlka využil zmatku v hostujícím brankovišti a zblízka propasíroval puk za záda gólmana Kořénka.

Valaši za stavu 3:0 v klidu kontrolovali hru, soupeře do vážnějších šancí nepouštěli. Drtiči se sice snažili, ale přes kompaktní a důraznou obranu protivníka se jen velmi těžce prosazovali. Šanci na obrat v zápase neměli.

Naopak Valašské Meziříčí v závěrečné části přidalo další branku. Z výborné práce Dobši těžil Kuchařík, jenž po milimetrovém pasu od spoluhráče pohotově zakončil z mezikruží.

Zbytek sobotního duelu se dohrál jen z povinnosti. Slovácký celek si závěr zkomplikoval zbytečnými fauly, na konci střetnutí se ale dočkal alespoň čestného úspěchu. Spolupráci Pchalina a Romančíka zakončil Hefka.

Další zápas sehrají Drtiči ve středu, kdy na Zimním stadionu Václava Nedomanského vyzvou Žďár nad Sázavu.

2. hokejová liga, skupina východ, 36. kolo -

Bobři Valašské Meziříčí – SHK Drtiči Hodonín 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 17. Andris, 18. Křivohlávek (Finsterle, Holiš), 24. D. Stodůlka (Vavřík, Kamas), 45. Kuchařík (Dobša, Ďurkáč) – 54. Hefka (Pchalin, Romančík). Rozhodčí: Rapák – Bartoň, Tvrdý. Vyloučení: 1:9. Bez využití. Diváci: 355. Střely na branku: 38:21. Průběh zápasu: 4:0, 4:1.

Valašské Meziříčí: Sachr (Slovák) – Báchor, Vosátko, Ďurkáč, J. Jenáček, Holiš, Gabrhelík, Kamas – Kozubík, Vávra, Apolenář – Finsterle, Křivohlávek, Andris – Kuchařík, Dobša, Pořický – D. Stodůlka, Vavřík. Trenér: Plšek.

Hodonín: Kořének (Malyšev) – Sedláček, Mikulík, Škápik, Pchalin – Lekeš, Marek, Hrazdira, Hložánek, Handl, Janás, Levitskij, Komínek, Růžička, Hefka, Romančík. Trenér: Janás.

TRENÉR DRTIČŮ JANÁS: BEZ PĚTI HRÁČŮ NEMŮŽEME POMÝŠLET NA LEPŠÍ VÝSLEDEK



„Zranění a zase zranění …. Před utkáním se při rozbruslení zranil gólman Kořének, což bylo citelné oslabení. Do zápasu nastoupil Malyšev a po dlouhé pauze, kdy plnil roli dvojky, odchytal utkání slušně. Během zápasu se zranili ještě Komínek s Hložánkem, takže jsme dohrávali v totálně okleštěné sestavě a můžeme být rádi, že jsme neodjeli s vyšším přídělem. V první třetině jsme měli výborný pohyb a vytvářeli si šance, bohužel jsme žádnou z nich neproměnili. V jednu chvíli dokonce dva hráči promáchli kotouč před úplně prázdnou bránou, bohužel nevyužity zůstaly i další šance. Vzápětí přišel opět protiútok a gól v naší síti za přispění našeho beka. Stav 2:0 stvrdili domácí gólem, kdy jsme opět nepokryli dorážejícího hráče. V druhé části jsme do třetice dalším bekem vytvořili chybu při rozehrávce a soupeř nás zase potrestal. V tu chvíli bylo rozhodnuto. Ve třetí třetině skóre narostlo na rozdíl čtyř branek a nebylo pochyb, kde body zůstanou. My už výsledek korigovali golem Hefky na konečných 4:1. Bez pěti hráčů základní sestavy nemůžeme pomýšlet na lepší výsledek. Holt realita je taková, jaká je.“



Trenér SHK Drtiči Hodonín Tibor Janás