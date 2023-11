„S minulým utkáním to nemělo nic společného," ví dobře sedmadvacetiletý útočník SHKM.

„Není možné, abychom po Havířovu, proti kterému kluci předvedli senzační výkon, odehráli takovýto zápas," kroutil smutně hlavou.

„Byli jsme všude pozdě, nebojovali jsme. Nebylo tam nasazení, vůbec nic, čemuž odpovídá i výsledek," přidává zklamaně.

Hodonínští hokejisté se tak po víkendovém triumfu vrátili zpátky do druholigové reality. Zjistili, že pokud nebudou na ledě fárat a dřít do úmoru, body sbírat nebudou a z tribun uslyší pískot a nadávky.

„Nechci mluvit za kluky, já přistupuji ke každému zápasu stejně, ale možná jsme tu poslední výhru trošku v podvědomí, nitru měli. Na vedoucí Havířov se člověk připraví jinak než na Havlíčkův Brod, jehož kvalitu nechci rozhodně snižovat, protože nás k ničemu nepustil a vyhrál u nás zaslouženě," pronesl.

Hodonínský hokejista Erik Hložánek.Zdroj: SHKM Baník Hodonín, Adam Krátký

Drtiči po nejhorší porážce v letošní sezoně klesli v tabulce východní skupiny na sedmé místo, navíc mají pasivní skóre 30:32.

„Výsledky až doteď nebyly špatné. Sice dáváme málo gólů, ale v obraně nám to celkem fungovalo. Škoda, že jsme si to nyní pokazili," štve Hložánka.

Jihomoravané před vlastním publikem padli po dvou těsných výhrách. Celkem ve čtyřech po sobě hraných domácích duelech získali šest bodů.

Nyní mají před sebou dva venkovní zápasy.

„Tým je po minulé sezoně hodně omlazený. Někteří kluci hrají za muže teprve první rok, ale snaží se, někteří podávají výkony i nad své možnosti. Zhostili se toho dobře," chválí mladíky.

„V mančaftu máme i šikovné kluky, co hráli o ligu výš. Pomaličku si to sedá. Doufám, že to bude jenom lepší," přeje si.

Hodonín potřetí vyhrál. V Blansku se znovu trefil Holek, Švantner chválil Adamce

Pomoct má i Hložánek. Sedmadvacetiletý bojovník navlékl dres Baníku po měsíční pauze.

Skoro celý říjen promarodil s bolavým ramenem, které si poranil při zápase v Kopřivnici. Dalších sedm duelů vynechal, do sestavy se vrátil zase až ve středu.

„Možná to jde vidět, ale fyzička mi pořád trošku chybí," cítí. „Moc jsem trénovat nemohl, do toho mám zaměstnání, takže příliš nestíhám," přiznává.

Postupně se snaží kondiční manko dohnat, ve formě chce být co nejdřív. „Věřím, že až chytnu zápasový rytmus, bude to lepší," doufá.

Rameno už drží, byť jej stále pobolívá. „Měl jsem v něm vykloubený nějaký klíček, ale není to nic vážného, s čím by se nedalo hrát," říká.

Hložánka sužují zdravotní problémy již delší dobu. Všechny patálie před dvěma lety odstartovaly nevinné vodní hrátky na dovolené, kde si poranil koleno. „Od té doby se to se mnou táhne," ví dobře.

V minulé sezoně odehrál pouze sedm utkání. Pa mu praskl meniskus a s rozbitým kolenem musel na další operaci. Zbytek sezony promarodil, vrátil se až na začátku letní přípravy.

Rehabilitoval, postupně se dostával do formy, než zase přišlo zranění ramene a další pauza.

V letošním ročníku absolvoval Hložánek jen šest utkání, ve kterých nebodoval. Do zápasu s Havlíčkovým Brodem šel po čtyřech ostřejších trénincích. Nyní věří, že mu zdraví vydrží a nevystaví další stopku.

Hodonínský hokejista Erik Hložánek.Zdroj: SHKM Baník Hodonín, Adam Krátký