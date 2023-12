Po brankových hodech na Vysočině přišel na Valašsku gólový půst. Hokejisté Hodonína skórovali proti Bobrům pouze jednou. Trefa obránce Davida Rauše z úvodu druhé třetiny na body nestačila. Předposlední tým v závěrečné části skóroval třikrát a utkání 22. kola 2. ligy dovedl k výhře 4:1. Vyrovnaný duel ve vlastním oslabením rozhodl Jakub Adámek.

Hodonínští hokejisté zakončili první polovinu základní části porážkou ve Valašském Meziříčí. | Foto: SHKM Baník Hodonín

„Dnes jsme si dokázali, že můžeme porážet i silné týmy. Po těch posledních výsledcích to je pro nás velká vzpruha. Každý hráč přesně věděl, co má dělat a prodali jsme to na ledě,“ uvedl trenér Valašského Meziříčí Lukáš Plšek.

Naopak hostující kouč Aleš Bachánek vůbec spokojený nebyl. „Dnes to určitě nebylo podle našich představ,“ přiznává. „Nezačali jsme přitom špatně, měli jsme tlak i nějaké šance, ale neproměnili jsme je, a naopak po zbytečné osobní chybě jsme dostali gól,“ posteskl si.

Baník měl v první dvacetiminutovce herní převahu, ale skórovat nedokázal. Do vedení šli v 15. minutě Bobři. Po chybě v hodonínské rozehrávce se střelou z voleje prosadil Martiník.

Hosté ze Slovácka mohli srovnat v 18. minutě, jenže Štědrého střela zacinkala pouze o břevno meziříčské branky.

Vyrovnání přišlo až po první přestávce a nenápadném nahození beka Rauše.

„Ve druhé třetině, ve které jsme dokázali vyrovnat a kdy jsme se do toho dostali a začali jsme tlačit, tak jsme měli moc vyloučených, což nás brzdilo,“ uvedl Bachánek.

Skóre 1:1 platilo až do začátku poslední dvacetiminutovky, kdy ve vlastním oslabení potrestal chybu v hodonínské rozehrávce Adámek a poslal domácí opět do vedení.

Na 3:1 upravil ex-Drtiči Finsterle. Triumf Bobrů završil Holomek. Domácí kapitán se navíc také trefil v přesilovce Baníku.

„V poslední třetině se pak přidaly další velké individuální chyby a soupeř nás dnes za ně prostě ztrestal. Domácím navíc velmi dobře zachytal gólman,“ oceňuje výkon brankáře Ševců kouč Baníku.

Bachánkův tým je po polovině základní části s osmatřiceti body třetí. „Máme mladý tým, který zkušenosti teprve sbírá. Myslím si, že s polovinou soutěže můžeme být spokojení,“ uvedl Bachánek.

Zato ve Valašském Meziříčí mají co napravovat. Bobři jsou až předposlední. „Do Vánoc máme doma ještě dva zápasy, které chceme zvládnout a pokud budeme hrát tak jako dnes, tak je i zvládneme a budeme mít klidnější svátky. Máme před sebou ještě půlku sezony a věřím tomu, že ještě může být dobrá sezona,“ dodal Plšek.