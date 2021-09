„Momentálně procházíme složitým obdobím. V týmu máme virózu a nevypadá to, že by ustoupila, spíše naopak. Hráčů na marodce přibývá, do toho dvě zranění, takže spíše s napětím čekáme, co přinesou nejbližší hodiny a dny. Místo toho, abych se na start těšil, převládají spíše obavy,“ přiznává kouč Hodonína.

S jakými cíli jdou Drtiči do nové sezony?

Cíl je jednoduchý. Chceme udržet klub SHK Hodonín na mapě druhé ligy i pro další sezonu. Naše ekonomická situace není jednoduchá, takže se hlavně chceme vyhnout bojům o záchranu, tým udržet v soutěži a nesestoupit.

Je Valašské Meziříčí vhodný soupeř na začátek?

Pokud bychom dali tým po zdravotní stránce do utkání s Valašským Meziříčím do kupy, tak se určitě popereme o dobrý výsledek. Známe sílu Valachů. Za mě je to jasný kandidát na lídra naší skupiny a jeden ze spolufavoritů celé soutěže. Soupeř se v létě hodně posílil na všech postech, v utkání jsou jednoznačným favoritem.

Jak moc velkou váhu přikládáte prvnímu zápasu?

Vstup do sezony je vždycky důležitý. U nás ale bude záležet na každém utkání. Každý bod se bude počítat. Já ale svému týmu věřím a jsem přesvědčená, že vždy udělíme pro úspěch vše. Ať to bude v utkání na začátku sezony, uprostřed nebo na konci základní části.

Jak je na tom aktuálně mužstvo? Můžete počítat se všemi oporami?

Tým se v hodně amatérských podmínkách skládal velmi složitě. Problém je, že nemáme vlastní juniorku, tudíž pokud jsou hráči nemocní či zranění, trénujeme jenom v deseti nebo třinácti hráčích, což je na začátek sezony hodně málo. Bez juniorů s vlastní líhně nemáme pak kým tým doplnit. Se všemi oporami, které tu po loňské sezoně zůstali, jako jsou Balán, Komínek, Kubáň, Romančík nebo Miklík, samozřejmě počítám. Bohužel došlo i ke ztrátám. Dlouhodobě zraněný je Erik Hložánek a jeho návrat v sezoně je nejistý, což je velká škoda, protože je to hráč, který je důležitou součástí mužstva.

Naznačil jste, že mužstvo trápí marodka. Souvisí zranění s pandemií koronaviru a dlouhou pauzou?

Ano, marodka nás trápí, bohužel ji neovlivníme. Prostě virózy jsou součástí každého sportu a v kolektivním to platí dvojnásob. U dlouhodobých zranění těžko polemizovat, zda nějak souvisí i s covidem, kvůli kterému byla dlouhá pauza bez tréninku a zápasu.

Bude se kádr ještě doplňovat, měnit?

Letos budeme víc využívat služby hráčů na střídavé starty. Víme, že tým bude před každým zápasem potřeba doplnit. Nadále budeme mužstvo doplňovat k našim potřebám a představám tak, abychom byli konkurenceschopní.

Je domluvená spolupráce se Zlínem a dalšími kluby? Kdo by mohl tým doplnit?

Každý, kdo umožní svým hráčům hostování nebo střídavé starty v druhé ligy, na tom později vydělá. Ani Zlín není výjimkou. Je to přínos pro nás i pro něj. Musím všem poděkovat za podporu a spolupráci ohledně hráčů. Jedno velké poděkování však směřuje do Prostějova, kde nám lidé z vedení včetně Aleše Tottera vyšlo ohledně svých hráčů vstříc a zejména kooperace s panem Totterem je na profesionální úrovni. To samé ale platí i o Přerovu, který má zájem na tom, aby se jeho odchovanci uplatnili a rozehráli v nižší soutěži, a třeba i u nás v Hodoníně.

Potěšilo vás, že se do týmu vrátil Marek Růžička? Co si od jeho comebacku slibujete?

Marka znám od jeho dětských let. Mám k němu vztah a jsem přesvědčený, že nám pomůže. Pořád je to hráč, který muže být rozdílový. Záleží jen na něm, jak vše uchopí a jak se k tomu postaví. Věřím, že bude patřit k lídrům týmu. Zná mě a ví, co ode mě může očekávat. Rukama a nohama už si ale musí hýbat sám. (smích)

V letní přípravě jste odehráli jenom tři zápasy. Není to málo? Může to ovlivnit začátek sezony?

Odehrát jen tři přátelská utkání před sezonou je hodně málo a pro tým, který se každý rok skládá od základu jiný, to platí dvojnásob. Tři duely jsou opravdu nedostačující. A jestli to ovlivní start do soutěže? Zcela jistě jo, ale sehranost týmu můžeme a musíme o to víc nahradit obrovskou bojovností. Musíme se o výsledek porvat. Uvidíme, na co nám to bude stačit.