V hokejovém Hodoníně má na starosti kategorie mladších a starších žáků. Na ledě tak vede kluky z druhého stupně základní škol.

Klíčové je pro něj nevychovávat jen hráče, ale zejména lidi. „Klademe důraz na všestrannost. Jen jedno procento dětí se hokejem nakonec bude živit. Naší filozofií tak je pracovat s člověkem. Výsledky jsou důležité, ale hlavní je to dítě nachystat do života. To se týká zejména věcí jako zdravení, disciplíny, docházení v čas nebo schopnosti umět si něco sám zařídit,“ vyjmenoval Helísek.

Mládežnický trenér tak musí dělat mnohem víc, než jen se svěřenci pilovat střelbu na branku. „Trenérství má přesah. Kluky učíme, ne jen trénujeme. Neřekl bych, že je to pro nás o to náročnější, ale snažím se vnímat víc detailů, které výkon člověka ovlivňují. Jeho náladu a podobně. Děti se spolu s hokejem ještě musí učit, takže mají docela náročný režim. V dnešní době sociálních sítí je to o to náročnější,“ podotkl.

Charakter školáků se dle něj příliš nemění. „Stále jsou tu takové děti, které chtějí, které nechtějí a které jsou u nás omylem, třeba kvůli ambicím rodičům. To je víceméně stejné, jen se mění doba, ve které se tohle všechno děje. Dřív se patrně víc uznávala autorita, dnes děti vyzrávají dřív, takže je to trochu odlišné. Náš přístup se samozřejmě vyvíjí také, jak se mění společnost a komunikace v ní,“ řekl Helísek.

ZÁLEŽÍ I NA ŠKOLE

Změna se týká třeba hodnocení. „U dětí je pak spousta věcí individuální. Záleží, jak se kdo chce hýbat, z jakých rodinných poměrů pochází. Jak tráví volný čas či funguje jejich škola. Je to takový mix,“ přiblížil pětatřicetiletý lodivod.

Postupně také dochází k vývoji sportu jako takového. „Snažíme se brát inspiraci ze světa, ať už ze severských zemí, zámoří nebo třeba Ruska a Švýcarska. Nesmíme ale zapomínat na to, že jsme Češi a přestat do toho vkládat tu naši chytrost a podobně. Hokej se změnil výrazně. Dnes je hra hodně o dovednostech a bruslení. Vyžaduje vysokou intenzitu a přemýšlení v pohybu spolu s excelentními dovednostmi. I mládežnický hokej už není pomalý a táhlý. Jsou tu velmi šikovní hráči, co hrají rychle a pálí jim to,“ vyzdvihl Helísek.

Počet zájemců s touhou rvát se na ledě o body je dnes však menší, než dřív. „Když byl boom, měli jsme v kategoriích přes pětadvacet dětí. Teď jich je v těch nižších oddílech okolo patnácti, v žácích o trochu víc,“ doplnil kouč Jihomoravanů.

ZLEPŠENÍ? VÍC DĚTÍ

Českému hokeji by každopádně pomohla vyšší konkurence. „V žákovské kategorii by to chtělo nabrat víc kluků. Kdybychom jich tady v Hodoníně měli v každém týmu pětadvacet až třicet, vznikl by žádoucí přetlak. Kluci by viděli, kdo maká, kdo má dobré známky a to by je tlačilo k tomu se zlepšovat. Pak by nastal přechod do dorostenecké kategorie a tam se to začalo třídit,“ uvažoval trenér SHKM.

JAROSLAV GALBA