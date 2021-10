Oba se snaží mužstvo pozvednout, probudit a po rozpačitém začátku posunout ve východní skupině druhé ligy výš. „Bojovat budeme až do konce,“ vzkazuje nejen fanouškům Gajošová.

„Dnešním dnem se vedení klubu rozhodlo ustanovit do funkce sportovního manažera hlavního trenéra Tibora Janáse, který bude mít na starosti příchody a odchody hráčů, stejně jako kompletní chod sportovní stránky prvního mužstva,“ prohlásila šéfka Drtičů Jana Gajošová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.