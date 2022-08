Přípravný hokej -

SHKM BANÍK HODONÍN – HOKEJ VYŠKOV 6:5 (2:2, 2:3, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. Peš (Sajdl, Hložánek), 17. Kališ (Šmach, Sajdl), 25. Štědrý (Dufek), 37. Pisarovič (Krejčiřík), 47. Krejčiřík (Matějka, Škápik), 56. Dufek (Charvát) – 10. Vašíček (Čuřík, Komínek), 15. Vašíček (Komínek), 29. Komínek (Janeček), 29. Vašíček (Hefka, Komínek), 33. Sebera. Rozhodčí: Kohoutek – Smetková, Tkáč. Vyloučení: 5:6. Využití: 2:0. Střely na branku: 35:29. Diváci: 410. Průběh utkání: 0:1, 1:1, 1:2, 3:2, 3:5, 6:5.

Hodonín: Holík (29. Dolíška) – Šmach, Kališ, Škápik, Polesný, Kučera, Rauš – Sajdl, Peš, Hložánek – Popelka, Matějka, Krejčířík – Mrava, Dufek, Pisarovič – Bartes, Charvát, Štědrý. Trenér: Radko Křivinka.

Vyškov: Micka (Šakman) – Studený, Vosátko, Hefka, Mikulík, Blaha, Hohl, Holemý – Komínek, Čuřík, Vašíček, Sebera, Romančík, Kořének, Krejčí, Janeček, Weintritt, Podešva. Trenér: Michal Konečný.

„Chci poděkovat hráčům za to, jak k tomu dnes přistoupili. Myslím si, že na ledě nechali od začátku až do konce úplně všechno. Nechtěl bych zapomenout ale ani na fanoušky, kteří na nás ani za nepříznivého stavu nezanevřeli a povzbuzovali nás až do poslední vteřiny. Hráči se jim za to odměnili obratem a vítězstvím, i když jak stále opakuji, je to stále teprve příprava,“ zhodnotil duel na klubovém webu domácí kouč Radko Křivinka.

Hodonínský trenér byl po utkání s Vyškovem spokojený především s hrou dopředu. „Byly tam pěkné kombinace a plno nevyužitých šancí. Za to jsme byli také dobře hrajícím a hlavně efektivně zakončujícím soupeřem zejména ve druhé třetině potrestáni. Musíme zlepšit disciplínu, protože pořád máme na můj vkus až příliš vyloučených,“ uvedl Křivinka.

Slovácký celek vyrukoval na Vyškov i se dvěma nováčky v sestavě. V obraně nastoupil sedmadvacetiletý David Rauš, v útoku byl zase devatenáctiletý mladík Sebastian Bartes.

Napínavé a pohledné utkání nabídlo jedenáct branek, několik obratů ve skóre a hlavně třetí vítězství Baníku v přípravě.

„V prvé řadě bych chtěl pogratulovat soupeři k vítězství. V první třetině na nás vletěl a hrál výborně. My jsme se z toho pak oklepali a myslím, že se hra vyrovnala. Na to, že máme začátek sezony, tak bych řekl, že to byl parádní hokej. Padlo jedenáct branek, hrálo se nahoru – dolů, s větším štěstím v závěru pro domácí tým,“ řekl vyškovský kouč Michal Konečný.

Další zápas sehrají hodonínští hokejisté už v úterý 30. srpna doma proti žďárským Plamenům.