„Já si ale nemyslím, že by zápas rozhodla jediná minuta v úvodní třetině. Tím ale, že nám to tam tam během chvíle napadalo, bylo i dílem štěstí, ale hlavně to byla odměna za to, že kluci konečně začali chodit do brány,“ míní hodonínský trenér Aleš Bachánek.

2. hokejová liga, skupina východ, 17. kolo -

SHKM BANÍK HODONÍN - HK NOVÝ JIČÍN 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 19. Dufek (Charvát M., Romančík), 20. Matějka (Janás, Šmach), 20. Romančík (Peš, Štědrý), 22. Štědrý (Vyrůbalík, Romančík), 55. Dufek (Medek, Škápik) - 24. Franek (TS), 46. Štefka (Lehečka, Maliník). Rozhodčí: Škach - Kučera, Jurčík. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Střely: 40:25. Diváci: 1145. Průběh utkání: 4:0, 4:2, 5:2.

Hodonín: Šurý (Zollpriester) - Šmach, Polesný, Vyrůbalík, Němec, Škápik, Kališ, Kučera - Janás, Matějka, Krejčí - Romančík, Peš, Štědrý - Medek, Dufek, Charvát M. - Rauš, Bartes, Charvát K. Trenér: Aleš Bachánek.

Nový Jičín: Šimonů (Galuška) - Hladiš, Hruška, Foltýn, Tomeček, Váňa, Kožený, Holáň - Hilšer, Flok, Konečný, Handl, Gebauer, Kafka, Sluštík, Štefka, Franek, Lehečka, Maliník. Trenér: Kamil Gebauer.

Zatímco slovácký celek slavil pátý letošní triumf, Ďáblové se domů vraceli s prázdnou. „I když jsme prohráli, tak kluky musím pochválit. Celý zápas odmakali. Bohužel rozhodla jedna minuta. Dostat tři rychlé branky takto rychle za sebou je na psychiku náročné. Kluky to však nepoložilo a dál makali. Byl to opravdu smolný zápas,“ uvedl trenér Nového Jičína Kamil Gebauer.

První gól zápasu vstřelil v čase 18:51 Aleš Dufek, o třicet vteřin později Jan Matějka zvyšoval na 2:0 a naprosto brilantní konec prvního dějství završil dvacet sekund před přestávkou Michal Romančík.

To však nebylo z domácí strany vše. Hned na začátku druhé části navýšil náskok Baníku svou první trefou v SHKM Jan Štědrý.

Hosté sice v poslední třetině výsledek zkorigovali na rozdíl dvou gólů, ale poslední slovo měl pět minut před koncem utkání opět Dufek, který podtrhl cenné a důležité vítězství Jihomoravanů.

„My jsme od začátku hráli velmi dobře, soupeře do mnoha šancí nepouštěli. Ve třetí třetině to sice od nás bylo horší, ale utkání jsme zvládli,“ těší Bachánka.

„Na klucích je vidět že se bojí o výsledek, tým se ale musí naučit vyhrávat. Snad budeme psychicky silnější,“ přeje si nový kouč SHKM.

Podle trenéra Gebauera hostům nepřálo na Zimním stadionu Václava Nedomanského štěstí. „Neodráželi se k nám puky a několikrát jsme netrefili prázdnou bránu. Na rozdíl od zápasu v Opavě jsme si vytvořili spoustu šancí. Baník byl hladový po vítězství a bojoval,“ uvedl.

Nespokojený byl kouč Ďáblů hlavně s přesilovými hrami. „Dnes jsme sice jednu využili, ale vždy je překombinujeme, přitom jsou hlavně o střelbě. Musíme si v nich více věřit a střílet. Neříkám, že si nemáme nahrávat, ale těch přihrávek je tam už moc,“ myslí si.

Sobotní soupeři se tak dál drží v dolní polovině tabulky. Hodonín je devátý, Nový Jičín sedmý. „Po zápase jsme se s kluky bavili, že pokud odehrajeme stejný zápas jako dneska, tak nemám strach, že bychom v příštím utkání proti Kopřivnici nebodovali. Góly dávat umíme, jen nám to tam nepadá. Jsem však přesvědčen, že to zlomíme,“ dodává Gebauer.

Hodonínští hokejisté se představí vlastním fanouškům už ve středu, kdy doma vyzvou Vyškov. Začíná se v obvyklých osmnáct hodin.