Turnaj čtyř zemí v Hodoníně otevře duel Česka s Finskem

Od čtvrtka do soboty se na hodonínském ledě představí evropská hokejová špička v kategorii do dvaceti let.

Česká dvacítka se od neděle připravovala v Hodoníně. | Foto: hokej.cz/Martin Voltr

Zimní stadion Václava Nedomanského hostí tradiční Turnaj čtyř, jehož se kromě české reprezentace zúčastní také výběry dvacetiletých hokejistů z Ruska, Švédska a Finska. Kempný se ukázal na domácím ledě. Sešlo se nás tady docela dost, těšilo obránce Přečíst článek › Svěřenci trenéra Karla Mlejnka se v Hodoníně připravovali už od neděle, poslední trénink absolvovalo ve středu dopoledne. Z hlavních opor týmu chybí v nominaci pouze brankář Jan Bednář, který si plní své povinnosti v zámoří. Ve výběru je naopak například kapitán Jan Myšák, nebo letos draftovaný obránce brněnské Komety Stanislav Svozil, který nedávno podepsal smlouvu s týmem NHL Columbus Blue Jackets. Divákům bude vstup umožněn za podmínky dodržení aktuálních vládních opatření. Musí se prokázat negativním PCR testem starým nejvýš sedm dní, antigenním testem starým maximálně tři dny, dokladem o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech, nebo dokladem o ukončeném očkování, od něhož uplynulo alespoň 14 dní. Česká nominace

Brankáři: Michal Postava (Přerov), Nick Malík (Kouvola, Finsko), Jakub Málek (Vsetín).

Obránci: Matěj Pinkas (Litoměřice), David Jiříček (Plzeň), Stanislav Svozil (Kometa Brno), Jakub Šedivý (Benátky nad Jizerou), David Moravec (Mladá Boleslav), Michal Hrádek (Pardubice), Jiří Ticháček (Rytíři Kladno), Michael Krutil (Rockford, AHL).

Útočníci: Josef Koláček, Lukáš Pajer, Tomáš Urban (všichni Litoměřice), Jakub Konečný (Sparta Praha), Lukáš Stehlík (Litvínov), Michal Gut (Everett, WHL), Sebastián Malát (Plzeň), Tomáš Chlubna, Pavel Novák (oba České Budějovice), Jakub Brabenec (Kometa Brno), Ivan Ivan (Vítkovice), Stanislav Vrhel (Lahti, Finsko), Jakub Kos (Ilves Tampere, Finsko), Jan Myšák (Laval, AHL). V programu došlo oproti původnímu rozpisu zápasů k jedné změně. Zápas Česko – Finsko celý turnaj zahájí ve čtvrtek odpoledne, Rusko a Švédsko se utkají až večer. Vstupné na každý hrací den, tedy na dvojutkání, činí 80 korun. Program turnaje v Hodoníně

Čtvrtek 26. srpna:

16:00 Česko – Finsko

19:30 Rusko – Švédsko

Pátek 27. srpna:

15:00 Finsko – Rusko

18:30 Česko – Švédsko

Sobota 28. srpna:

15:00 Švédsko – Finsko

18:30 Česko – Rusko