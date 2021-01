Jestliže ve chvíli, kdy byla soutěž přerušena, byla nějaká naděje na restart, v současné době je asi šance na to, že se sezona dohraje prakticky nulová…

Při přerušení mě absolutně nenapadlo, že by se soutěž nedohrála. Pořád jsme všichni věřili, že to bude jen na chvíli a pak se bude pokračovat dál. Momentálně nevím, co by se muselo stát, aby se Krajská liga dohrála.

V prosinci, kdy se počty nakažených začínaly postupně zase navyšovat, se sešli zástupci klubů Krajské ligy na zasedání v Brně. Padly na této schůzce i nějaké možné scénáře, za jakých podmínek a v jakém formátu by se sezona mohla teoreticky dohrát?

Hlavní otázkou bylo, zda jsou města schopna a ochotna led podržet do konce dubna. Další podmínkou bylo - začít nejpozději v půli ledna. Systém soutěže by zůstal stejný, stejně tak i rozlosování, jen by se hrálo dvakrát v týdnu. Stihlo by se i playoff, ale s tím, že by pravděpodobně nebyla možnost postupu. Krajské soutěže jsou totiž závislé i na termínech 2. ligy. A v danou chvíli se vůbec nevědělo, jak to s 2. ligou bude.

Co bude dál? Je nějaký termín, do kterého se má rozhodnout o osudu Krajské ligy?

Obávám se, že už jsme po termínu. Všichni vidíme, že je situace pořád mizerná. Podmínky nám nedovolují hrát ani trénovat. Oficiálně zatím nebylo vydáno žádné rozhodnutí, ale myslím si, že už je to jen formalita. Sezona Krajské ligy je podle mého bohužel u konce.

Pokračují hráči A-týmu i přes nedobré vyhlídky na restart ligy nadále v tréninku?

S trenéry jsme ihned v říjnu zareagovali a přešli na systém podobný letní přípravě. Zájem trénovat od kluků byl, tak se trénovalo dle těch podmínek, které nám to v danou chvíli umožňovaly a kluci se scházeli ve venkovním prostředí. Tohle bohužel trvalo jen asi týden. Pak jsme byli nuceni skončit a počkat na rozvolnění. To nastalo v půli prosince. V tu chvíli byla možnost využít i vnitřní prostory a A-tým trénoval v tělocvičně. Ale to opět trvalo jen krátce a momentálně tým již nějakou dobu společně netrénuje, tréninky jsou jen o individuální přípravě každého hráče.

Zákaz sportování se dotkl i mládeže. Tento výpadek může a nejspíš i bude mít dlouhodobé následky. Jak tento neutěšený stav vnímáte?

To, že děti a mládež nemohou dělat sport, který je baví, vnímám jako obrovský problém. Současný stav může mít nedozírné následky a může se stát také to, že se nám děti už nemusí k hokeji vrátit. S trenéry jsme se proto snažili, aby děti mohly i nadále alespoň v nějaké formě trénovat a sportovat. Pokud to šlo, trénovalo se společně venku. Chvíli si děti zatrénovaly v omezeném počtu i v tělocvičně, a dokonce byly i na ledě na venkovním kluzišti. Pokud nám to situace dovolí, budeme určitě chtít v obdobném režimu pokračovat. Jestliže společný trénink vládní opatření nedovolovala, dělali trenéři on-line tréninky přes Skype. Chtěl bych vyzvednou skvělou práci našich trenérů, kteří v tomto nelehkém období dělají všechno, co je v jejich silách. Pochvala ale patří i mladým Drtičům, na kterých jde vidět, že mají hokej a pohyb rádi a trenéři jsou tu od toho, aby jim to umožnili. Věřím, že to společnými silami zvládneme.

JAN HOCHMAN