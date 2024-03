Životní jubileum. Nejslavnější odchovanec hodonínského hokeje Václav Nedomanský ve čtvrtek slaví osmdesáté narozeniny. Dlouholetý československý reprezentant, který je držitel devíti medailí z mistrovství světa a dvou z olympijských her, se jako jeden z prvních Čechů prosadil v zámořské NHL.

Jubilant Václav Nedomanský přijal na hodonínském zimním stadionu gratulaci od starosty Libora Střechy či sportovního manažera Baníku Martina Vyrůbalíka. | Foto: SHKM Baník Hodonín

Česká televize o legendárním hodonínském útočníkovi na konci února natáčela v jeho rodišti dokument, který bude mít televizní premiéru den před startem letošního světového šampionátu. Přímo na zimním stadionu, mu popřáli starosta města Libor Střecha či sportovní manažer Baníku Martin Vyrůbalík, který předal Nedomanskému dres SHKM s jeho jmenovkou a číslem čtrnáct. „Jsme moc rádi, že jsme mohli panu Nedomanskému k jeho osmdesátinám koncem února poblahopřát osobně přímo na stadionu, který už téměř deset let nese jeho jméno," píše klub na svém webu.

Po prvních hokejových krůčcích v Hodoníně přestoupil Nedomanský do Slovanu Bratislava. V zámoří pak nastupoval nejprve v soutěži WHA, následně se svými výkony probojoval až do NHL. Přestože v nejprestižnější hokejové soutěži světa nastoupil poprvé až ve svých třiatřiceti letech, v dresech Detroitu, New Yorku Rangers či St. Louis Blues zanechal výraznou stopu.

Sportovcům Hodonínska vládnou Sasínek a Vacenovská. Oceněn byl i Nedomanský

Historicky nejlepší československý reprezentační střelec nastřílel v dresu národního týmu 163 gólů. Kromě zlaté medaile z mistrovství světa 1972, které se konalo v Praze, získal Nedomanský i řadu dalších ocenění. V roce 2019 byl jako teprve druhý Čech po Dominiku Haškovi uveden do hokejové Síně slávy v Torontu. „Jsem šťastný, že jsem tady. Cítím se jako filmová hvězda, kterou ale nejsem,“ řekl tehdy Nedomanský ve svém proslovu.

Po skončení hráčské kariéry se věnoval v Německu a Švýcarsku trénování, následně skautoval hráče pro zámořské týmy. Nejprve pracoval pro Los Angeles Kings, následně pro Nashville Predators a naposled spolupracoval s celkem Vegas Golden Knights.

Kniha hodonínského rodáka Nedomanského: StB na mě donášeli reprezentační trenéři

V roce 2022 se za zásluhy o stát v oblasti sportu dočkal státního vyznamenání, kdy od tehdejšího prezidenta Miloše Zemana obdržel Medaili Za zásluhy I. stupně.