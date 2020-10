Hodonín – Po návratu do Hodonína odehrál v modro-oranžovém dresu zatím tři zápasy. Gól si ještě nepřipsal, ve statistikách má jenom jednu asistenci. Zkušený útočník Ľubomír Vaškovič si z toho ale těžkou hlavu nedělá. S novým týmem se zatím sžívá. Navíc v současné zvláštní době se kromě hokeje řeší i jiné věci. „Nikdo neví, co bude za týden,“ připomíná navrátilec u Drtičů.

Zkušený čtyřiatřicetiletý forvard, který naposledy působil v německém týmu EV Bad Wörishofen, se na Slovácko vrátil po dlouhých devíti letech. „Byl jsem v Německu a měl jsem tam jít i letos. Byli jsme domluvení, akorát mužstvo bylo v karanténě. Kvůli covidu se všechno odkládalo, posouvalo. Proto jsem se v této nejisté době rozhodl, že tuto sezonu zůstanu doma. Všichni vidíme, co se tady děje a že nemá smysl nikam cestovat,“ říká Vaškovič.

SKOTSKO I NĚMECKO

Rodák ze Senice působil v Hodoníně v letech 2009 až 2011 a při svém angažmá na jihu Moravy patřil mezi nejproduktivnější hráče. Po konci u Drtičů zamířil domů na Slovensko, kde hrával za Senici a později i Skalici. Ze Záhoří si odskočil do Skotska, kde působil v týmu Dundee Stars. Naposledy hrával zkušený útočník v Německu. Nejen kvůli pandemii koronaviru se rozhodl pro návrat domů a dohodl se na spoluhráči s Drtiči.

„Tým je úplně jiný než před lety. Jsou tady strašně mladí kluci. Osobně znám jenom asi dva nebo tři hráče. Zatím jsem tady ale jenom krátce, takže na žádné velké hodnocení to není,“ prohlásil.

Zatímco sestava Hodonína se za devět let úplně proměnila, kvalita druhé liga zůstala podle Vaškoviče podobná. „Pořád má slušnou úroveň, určitě to není špatná soutěž,“ míní.

I když slovenský hokejista dlouho nehrál, bez tréninku rozhodně nebyl. Zkušený útočník chodil na led s týmem SHKM Hodonín. Poctivě trénoval s bývalými spoluhráči a kamarády. Připravoval se a čekal, jak se situace ohledně pandemie koronaviru vyvine. „Stejně jsem se nedočkal. Furt se to přerušuje,“ kroutí hlavou.

JAKO NA TRÉNINKU

Proto Vaškoviče příliš nerozhodilo, že se poslední dva duely odehrály před prázdnými tribunami a bez diváků. Zatímco ve Velkém Meziříčí mu to až tolik nevadilo, v domácím duelu proti Kopřivnici mu fanoušci v ochozech Zimního stadionu Václava Nedomanského scházeli. „Je to podobné jako na tréninku,“ tvrdí Vaškovič.

Porážku ale na absenci diváků nesváděl. „Nemyslím si, že by náš výkon byl ovlivněný tím, že by na zápas nesměli lidé. Bohužel v komorní atmosféře je to jiné,“ říká.

Drtiči po čtyřech výhrách v řadě narazili. Kopřivnici doma podlehli 1:4, když se v závěru druhé třetiny chytrou tečí prosadil pouze mladík Lekeš. Další šance slovácký celek nevyužil. „Soupeř hrál dobře zezadu. Nebyl herně lepší, ale dobře bránil, byl kompaktnější, sehranější. Ve třetině hosté kazili hokej, vyhazovali puky a vyhráli,“ dodal Vaškovič, jemuž teď nezbývá než čekat na to, kdy mu současná společenská situace umožní vyjet se svými spoluhráči opět na led.