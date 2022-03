Vaškovič svým hattrickem zařídil první výhru SHKM v kvalifikaci

První zápas kvalifikace o druhou ligu hokejisté hodonínského SHKM zvládli. Na ledě Moravských Budějovic v pátek zvítězili po hattricku Ľubomíra Vaškoviče 8:3. „Před zápasem jsme v podstatě nevěděli, co od utkání čekat. První třetina byl taková oťukávací. Ve druhé nám to tam na začátku napadalo, odskočili jsme a do konce zápasu jsme si výsledek pohlídali,“ popsal důležité vítězství hodonínský trenér Michal Kuba pro klubový web.

Hokejisté hodonínského Baníku zvítězili v Moravských Budějovicích 8:3. | Foto: Jakub Formánek

Skóre utkání otevřel už ve třetí minutě hodonínský Matěj Charvát. Stejný hráč navýšil na 2:0 ve druhé minutě druhé třetiny. V té se Baníku střelecky velmi dařilo. „Soupeř těžil v podstatě jen z přesilovek, jinak moc šancí neměl. Potom se nás snažil vyprovokovat, aby měli další přesilovky, ale nepodařilo se jim to,“ dodal hodonínský kouč. Třetí hodonínský gól ještě vstřelil obránce Martin Vyrůbalík. Pak už se o slovo přihlásila první pětka Baníku. Ľubomír Vaškovič zaznamenal hattrick, Petr Peš s Jakubem Sajdlem přidali každý po jedné brance. „Chtěl bych pochválit naši nejzkušenější pětku, která se dnes postarala o většinu branek. Dívat se na ně, s jakou chutí hrají a jak chtějí být úspěšní, je radost. Doufám a věřím, že se k nim přidají i ostatní kluci,“ hodnotil spokojeně Kuba. SHKM čeká v boji o druhou ligu Vrbata či Hanzal. Nejsme favorité, tvrdí Peš SHKM si páteční výhrou připsal důležité tři body do tříčlenné skupiny JIH. Další zápas je na programu v neděli mezi Moravskými Budějovicemi a českobudějovickým Samsonem. Baník se představí domácím fanouškům v pátek, kdy na domácím stadionu od půl sedmé večer hostí v odvetě Moravské Budějovice. Branky a nahrávky: 26. Krutiš (Šťáva), 29. Vysloužil (Krutiš, Mikeš), 51. Nováček (Krutiš, Šťáva) – 3. Charvát (Polák, Mikéska), 22. Charvát (Polák, Dufek A.), 23. Vyrůbalík (Venclík, Sedlák), 25. Vaškovič (Polesný, Vyrůbalík), 26. Vaškovič (Směřička), 27. Sajdl, 41. Vaškovič (Sajdl, Peš), 48. Peš (Vaškovič).

Rozhodčí: Jílek, Květoň – Kubíček, Tuháček. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:2. Střely: 34:36. Diváci: 366.



Moravskobudějovický Hokej: Vacek (22. Helešic) – Kovář, Theimer, Šťáva (A), Brabec, Bazala – Procházka (A), Mikeš, Nováček (C), Trnka, Horák, Vysloužil, Kotačka, Trojan, Sigmund, Krutiš.

SHKM Hodonín: Zollpriester (Luner) – Polesný, Směřička, Dufek M., Mikéska, Vyrůbalík (A), Zlámal, Rýpar, Crlík – Peš (C), Sajdl (A), Vaškovič – Charvát, Dufek A., Polák – Sedlák, Konečný, Venclík – Jajcay, Matuškovič.