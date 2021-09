Trenér Hodonína Tibor Janás spokojený rozhodně nebyl. „Do poloviny zápasu bylo utkání vyrovnané, šance byly na obou stranách. Za stavu 1:0 jsme byli aktivnější, bohužel zlom v utkání nastal při naší přesilové hře, kterou jsme po našich hrubých chybách absolutně nezvládli. Díky tomu Kometa výsledek otočila ve svůj prospěch,“ uvedl zklamaně.

Závěr druhé třetiny byl z domácí strany křečovitý, trápen přinesla i závěrečná část. „Chyběl nám větší pohyb, důraz před oběma brankami, jak v obranné fázi, tak i v té útočné. Vázla nám kombinace i rozehrávka. Potvrdilo se to, co jsem tvrdil, že Kometa má šikovný a vyrovnaný kádr. U nás odehrála lepší utkání než doma a po zásluze si odváží výhru,“ uznal Janás.

Z hráčů vyzvedl jen brankáře Kubáně, který odchytal dvě třetiny, na posledních dvacet minut pustil mezi tři tyče Slováka Šándora.

Kometa přijela na Slovácko bez zkušených hráčů Malce, Brabence, Kováčika či Moskala, nehráli ani ex-Drtiči Havlát s Mlynářem, přesto na Zimním stadionu Václava Nedomanského od poloviny střetnutí dominovala a nakonec výsledek otočila.

„Z naší strany to byl výborný zápas. Kluci to od prvního do posledního střídání odmakali. Bojovný výkon celého týmu. Hráli jsme výborně směrem dopředu i dozadu, podtržený výborným výkonem gólmana Slavíčka. Takhle bychom si představoval, abychom hráli pořád,“ uvedl hostující kouč Jan Konečný.

„Zápas stejně jako v pátek rozhodly maličkosti. I když jsme prohrávali 0:1, do utkání jsme vstoupili výborně. Furt jsme hráli stejně. Měli jsme dobrý pohyb, tlak do brány, dobruslovali jsme protihráče,“ přidal spokojeně.

A proč nevyužil služeb někdejších extraligových borců? „Máme široký kádr, mladý mančaft. Potřebujeme vidět všechny kluky. Chceme si některé hráče nachystat do sezony,“ vysvětluje Konečný.

Zato domácí dres po dvou letech navlékl útočník Marek Růžička. Zkušený forvard nastoupil společně s kapitánem Komínkem a Romančíkem v zahajovací sestavě Hodonína.

A byla to právě zmiňovaná trojice, která Brňanům v úvodní třetině nejvíce zatápěla, střelecky se ale neprosadila.

Největší šanci první třetiny měl hostující Kališ. Obránce Komety v 10. minutě uháněl sám na gólmana Kubáně, ale neuspěl.

Drtiči protivníka zmáčkli ve dvou početních výhodách, ale hosté se ubránili. Kometa na tom byla stejně, v první třetině početní výhodu nezužitkovala.

Diváci se gólu dočkali až v úvodu prostřední části. Balán po úniku s Janásem zblízka dotlačil puk do branky a poslal domácí tým do vedení.

Slovácký celek pak mohl přidat druhý gól, ale Slavíček svůj tým podržel. Hodonínu nešly přesilovky, v jedné početní výhodě dokonce inkasoval, když se ve 37. minutě prosadil Jakub Kadlec.

Béčko Komety mohlo vzápětí výsledek otočit, ale Krejčiřík trestné střílení neproměnil. Brňané ale ještě v závěru druhé třetiny podruhé udeřili, po úniku nekompromisně udeřil Popelka.

Tentýž hráč se pak prosadil i v úvodu třetí periody a Brněné vedli už 3:1. Domácí se snažili vrátit do zápasu, v přesilovce dvakrát nepřesně zakončoval Romančík, ale jinak doplatili na nedisciplinovanost a zbytečné fauly.

Za katr putovali především mazáci Balán s Růžičkou, tři sekundy před koncem vyfasoval větší trest Hefka.

V tu chvíli už ale bylo hotovo, protože triumf Brňanů zpečetil v početní výhodě Škvrně.

Hodonínští hokejisté další přípravný zápas sehrají v úterý 7. září s rovněž druholigovým Táborem. Začátek je v 17.30.

Přípravný hokej -

SHK Drtiči Hodonín – HC Kometa Brno B 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Branky: 22. Balán (Janás) – 37. J. Kadlec (Kališ, Škvrně), 39. Popelka (Kadlic, Studený), 42. Popelka, 58. Škvrně. Rozhodčí: Slavka – Maloušek. Olšar. Vyloučení: 12:9. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 308.

Hodonín: Kubáň (41. Šándor) – Miklík, Hefka, Gabrhelík, T. Sedláček, Hohl, Fišera, S. Sedláček – Růžička, Romančík, Komínek – Lekeš, Balán, Janás - Rozshegyi. Sokolík, Janeček – Uhríček, Marek, Rosecký. Trenér: Janás.

Kometa B: Slavíček (Šembera) – Kučera, Studený, Švejda, Jeřábek, Kališ, Trnka, Buchal – Krejčiřík, Krejčí, Škvrně, J. Kadlec, Vašíček, Hasoň, V. Kadlic, Popelka, Pigl, Říčka. Trenér: Konečný.