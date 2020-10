Druholigoví hodonínští hokejisté po čtyřech zápasech vyšli bodově naprázdno. Drtiči před prázdnými ochozy nestačili na Kopřivnici, v sedmém kole východní skupiny doma prohráli 1:4. Jediný gól slováckého celku vstřelil na konci prostřední části mladík Lekeš.

Svěřenci trenéra Janáse doma poprvé prohráli. | Foto: Libor Kopl

„My jsme utkání bez diváků hrát nechtěli. Podle nás to ztrácí smysl, když jsou od pondělí uzavřená všechna sportoviště. Kopřivnice na to nepřistoupila, hrát chtěla a nakonec si domů odvezla všechny body. Zápas rozhodla první třetina, kterou jsme odehráli hodně špatně a kterou jsme prohráli 0:2. Soupeř naopak hrála velice dobře, dohrával nás, nenechal nám kousek ledu. Kluci s tím dlouho měli velké problémy. Ve druhé třetině jsme trošku zvedli. Pomohly nám i vyloučení hostů. Asi od půlky zápasu to bylo v naší režii. Ve třetí třetině jsme byli jednoznačně lepším mančaftem. Nastřelili jsme dvakrát tyč, jednou jsme nedostali puk do prázdné brány. Ale nemůžeme se vůbec na nic vymlouvat. Štěstí jsme si vybrali v jiných utkáních. Teď jsme ho na konci střetnutí neměli," uvedl k utkání hodonínský trenér Tibor Janás.