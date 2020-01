Hodonínští hokejisté první zápas v novém roce zvládli. Drtiči porazili oblíbenou Kopřivnici i počtvrté v letošní sezoně a po fotbalovém výsledku 2:1 odskočili sobotnímu soupeři na rozdíl šesti bodů.

Zkušený hodonínský útočník Petr Jurča. | Foto: www.shkhodonin.cz, Adam Krátký

Vyrovnané střetnutí v 51. minutě rozsekl domácí kapitán Petr Jurča, který se vrátil do sestavy SHK po dvou měsících. Vydařenou premiéru v modrooranžovém dresu mají za sebou zlínští mladíci Jáchym Janošek, Sebastian Fajkus a Matěj Sebera, kteří slušným výkonem pomohli slováckému celku k důležitým třem bodům. „Jsem spokojený. Kluky jsem za výkon pochválil. Byl to vyrovnaný zápas. Určitě to nebylo jednoduché, ale ve finále jsme to ubouchali. Kolikrát je lepší vyhrát 2:1, než třeba 5:1,“ pochvaloval si po utkání domácí kouč Michal Konečný.