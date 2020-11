Před přerušením soutěže jste odehráli s juniorkou čtyři zápasy bez jediné porážky. Jak byste dosavadní průběh sezony zhodnotil?

Začátek sezony bych hodnotil velice kladně. Vyhrávalo se, a to je vždy dobré, protože je pak větší chuť i do dalších zápasů. I když jsme vyhráli čtyři zápasy ze čtyř, tak to ani jednou nebylo jednoduché a snad vždycky to byl boj do posledních minut.

V čem je podle tebe v současném týmu největší síla?

Myslím, že si mužstvo dobře sedlo a taháme za jeden provaz. Semkli jsme se jako tým, protože jsme nechtěli opakovat start z minulého ročníku, který byl velice špatný. A musíme poděkovat i mladším klukům, kteří se situace zhostili výborně, plní vše, co mají a jsou týmu velmi prospěšní.

Můžete charakterizovat sám sebe jako hokejistu? V čem jsou vaše přednosti a kde je naopak ještě prostor pro zlepšení?

Moje hlavní výhoda bude asi moje výška a váha, což mi pomáhá v osobních soubojích. Sám sebe bych se charakterizoval jako ofenzivního hráče. Rád střílím, a to se občas projeví i tak, že vystřelím z pozic, ze kterých bych mohl spíš nahrát. Zlepšit bych se určitě mohl v defenzivní činnosti.

Jaké jsou vaše hokejové cíle do budoucna?

Aktuálně se spíše soustředím na maturitu, ale moje cíle jsou, že bych chtěl určitě dál hrát hokej. Ať už v Hodoníně nebo popřípadě na vysoké škole.

Kromě hraní se v poslední době věnujete i pískání. Baví vás role rozhodčího?

Pískání se věnuji od minulého roku a je to poměrně zajímavé vidět hokej i z druhé strany. Uvidím, jak se to do budoucna vyvine. Rád bych si licenci zvýšil, ale to se vše bude odvíjet od aktuální situace.

Patříte mezi hráče, kteří nesbírají moc trestných minut. Pomáhá vám k tomu i to, že znáte hokej z pohledu hráče i rozhodčího?

Určitě ano. Člověk totiž najednou vidí všechny ty malé fauly a uvědomí si, že nejsou potřeba. Ale jsem i poměrně klidný hráč, takže jsem vždy chtěl soupeře předčít spíš svými dovednostmi než nějakým nedovolený zákrokem.

Momentálně máte zakázáno trénovat společně s mužstvem. Jak se udržujete v kondici?

V kondici se snažím udržovat cvičením, ať už běháním nebo posilováním.

Najdete na současné situaci i nějaká pozitiva? Máte třeba teď na nějaké soukromé aktivity či koníčky více času než obvykle?

Moc pozitiv v aktuální situaci nevidím. Ale jestli aspoň něco, tak mám poměrně dost času na přípravu k maturitě, která mě letos čeká. A taky můžu trávit víc času s rodinou.

Věříte, že se letošní sezona znovu rozjede?

Myslím si, že se sezona rozjede, ale bude to až po Vánocích. Zároveň si myslím, že se v juniorce nebude hrát nadstavba a bude určitě spousta omezení. Teď nám nezbývá nic jiného, než počkat a uvidíme, co vlastně bude.

JAN HOCHMAN