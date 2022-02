Hodonínským hokejistům předposlední zápas základní části druhé ligy nevyšel. Drtiči sice na ledě Velkého Meziříčí po trefě Michala Romančíka brzy vedli, ale o náskok ještě v první třetině přišli a pak jen těžce odolávali nájezdům protivníka, který ve středečním bezstarostném utkání útočil na desítku. Slovácký celek pod dálničním mostem nakonec inkasoval hrozivých devět branek, ve 41. kole prohrál 4:9 a připsal si jednu z nejhorších porážek v letošní sezoně. Debakl hostů mírnili Hložánek, Mikulík a Komínek.

„Výsledek vypadá krutě, ale bylo to vyrovnané utkání, ve kterém domácí zúročili již jasné postavení v tabulce nad námi a prosadili se střelecky,“ uvedl kouč Drtičů Tibor Janás.

Ten měl uprostřed týdne problémy se složením sestavy a jinak tomu nebude asi ani v sobotu.

Naproti tomu Nový Jičín je v pohodě. Svěřenci Kamila Gebauera ve 41 utkáních vytěžili 76 bodů a v tabulce jim patří druhé místo, na kterém také po konci základní části skončí.

Drtiči předposlední zápas základní části nezvládli, v Meziříčí unikli desítce

Na svém ledě odehráli Ďáblové jednadvacet zápasů a vyhráli jich sedmnáct. V posledním zápase přetlačili v derby Kopřivnici 4:3.

Nový Jičín v utkání prohrával již o dvě branky, ale ještě do konce druhé části se mu podařilo vyrovnat a o svém vítězství rozhodl ve třetí třetině, kdy zavřel branku a naopak sám skóroval.

„Dneska musím kluky opravdu pochválit, protože je to derby a každé derby chceme samozřejmě vyhrát. S Kopřivnicí jsou zvláštní zápasy, dneska to nasazení tomu odpovídalo a vypadalo to už jako zápas play-off. Dneska jsme to utkání zvládli perfektně. Fungovaly nám přesilovky, čeho si vážím. Sice jsme dostali při přesilovce gól, kdy se stala chyba na buly, ale to se stane. Jsem rád za to, že ta druhá přesilovková lajna ten gól potom dala a zůstalo to vlastně o jednu branku, což byl důležitý moment. Opět se nám vydařila třetí třetina, kdy jsme věděli, že nám bude stačit gól a doufal jsem, že ten gól nedostaneme, což se splnilo. Myslím si, že jsme dneska byli o ten gól lepší,“ zhodnotil duel trenér HK Nový Jičín Kamil Gebauer.

Ďáblové stále neví, proti komu v play-off nastoupí. „Ale v naší hře to nebude hrát roli. Snad jen kvůli divákům by byla lepší Kopřivnice. My se nachystáme na každého soupeře. Víme, že začínáme doma. My už se na play-off chystáme měsíc, takže je nám jedno, kdo bude naším soupeřem,“ dodal Gebauer.

Kanadské bodování Ďáblů vede Jakub Lehečka (8+27), který si ve středečním utkání s Kopřivnicí připsal dvě asistence a odskočil spoluhráči Romanu Maliníkovi, jenž jednou skóroval (14+20).

Nejlepším novojičínským střelcem je Robin Gebauer, který svým soupeřům nastřílel sedmnáct branek a přidal k nim ještě deset asistencí. Nejproduktivnější obránci jsou Petr Kuboš a Michael Foltýn (oba 1+13). Jedničkou týmu je Daniel Šimonů, kterému kryje záda Petr Galuška.