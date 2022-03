Duel šestého kola play-out začíná na Zimním stadionu Václava Nedomanského v sedmnáct hodin.

Jeden rébus už je vyřešený. Prvním sestupujícím se stala Bílina. Severočeský tým po jedenácti sezonách opouští druhou ligu. Ve středečním zápase play out doma schytala výprask 2:12 od Hodonína a je jisté, že v tabulce baráže skončí poslední.

Kdo Bílinu doprovodí, ukáže sobotní duel na jihu Moravy. Šance jsou vyrovnané, taktizovat třeba jako při fotbale nejde. Hrát na remízu je zbytečné, jeden ze soupeřů prostě musí vyhrát.

Drtiči věří v podporu fanoušků, z domácího prostředí chtějí těžit. Před vlastním publikem již otočili duel s Bílinou, kterou zdolali i ve venkovní odvetě.

Moravané středeční duel rozhodli od 19. do 37. minuty, kdy soupeři nasázeli hned šest gólů. Na pěti z nich se podíle excelentní Tomáš Komínek. V závěrečné části Drtiči svůj náskok ještě navýšili a natočili Bílině potupnou dvanáctku. Komínek zakončil utkání s neuvěřitelnou bilancí 5+5!

Hlavně díky nejproduktivnějšímu hráči má Hodonín stále šanci odvrátit fiasko v podobě sestupu. Ve středu však makali naplno všichni hráči, pochvalu zasloužil celý tým.

Komínek s Hložánkem excelovali při famózní jízdě Drtičů. Bílinu zničili 12:2

Výhra je v Bílině je však minulostí, o všem rozhodne sobota, kdy na Slovácko přijedou Řisuty.

„Bude to odveta za nepovedený zápas u nich, kde jsme prohráli 4:8, i když jsme po první třetině vedli 4:1 a domácí byli na ručník. Bude to utkání, které rozhodne o všem. Jak soupeř tak i my musíme vyhrát, jiná možnost pro obě mužstva není. Možná máme výhodu domácího prostředí, ale není to až tak rozhodující,“ míní hodonínský trenér Tibor Janás.

„Je to jako sedmý zápas play off, ve kterém se musí rozhodnout. Věřím, že my budeme týmem ,který se bude po zápase radovat a v Hodoníně zachráníme druhou ligu,“ přeje si.

Mužstvu z jihu Moravy po výhře v Bílině narostlo sebevědomí, z týmu je ale cítit i pokora směrem k soupeři. „Mají v družstvu kluky, kteří dohrávají souboje až za hranu a hraji tvrdě. A když jim naší nedisciplinovaností pootevřeme dvířka k možnému úspěchu, tak bude zle,“ tuší Janás.

„Bude to boj o vše. Věřím, že kluci to zvládnou. Jsem kompletní. Nastoupí všech čtrnáct hráčů, kteří se poperou o výsledek, jenž nám zaručí záchranu,“ dodává.