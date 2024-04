Další nesmírně kvalitní mládežnický turnaj v olympijském zápase uspořádali na konci března jablunkovští zápasníci, kteří se ujali pořadatelství tradičního Slezského poháru.

Bronzová medailistka Barbora Holická. | Foto: TJ Sokol Hodonín

Letošní ročník se uskutečnil v moderní sportovní hale v Návsí, kde se na třech žíněnkách představilo 175 zápasníků z osmnácti českých, slovenských, polských a maďarských oddílů.

Na takto kvalitním turnaji samozřejmě nemohli chybět ani zápasníci z T.J. Sokol Hodonín, kteří se pod vedením trenérů Martina Vališe a Jiřího Bajáka dokázali prosadit ve všech věkových kategoriích a celkem získali šest medailí (tři zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové).

V nejmladší kategorii šesti a sedmiletých (U7) svého přemožitele opět nenašel Thomas Jurkovič, který suverénně zvítězil ve váze do 31 kg, když ve finále porazil Victora Mazgara z Třince dvanáct nula na technickou převahu.

„Pro Jurkoviče to byla již třetí zlatá medaile ze třech letošních turnajů,“ upozorňuje organizační pracovník a trenér oddílu zápasu T.J. Sokol Hodonín Jiří Baják.

V kategorii U7 se nekompromisně prosadil i Vítězslav Malina, který v silně obsazené váze do 22 kg vybojoval bronzovou medaili.

Malina zaznamenal jedinou porážku s Hynkem Pokorným z Krnova.

„Ztráta přišla hned v prvním kole, v němž se hodonínský šikula dlouho nemohl dostat do tempa, a nakonec prohrál na body. Psychicky odolný Malina se z prohry rychle vzpamatoval a v dalších bojích ukázal své pravé já, když postupně na lopatky porazil Nikolase Kenise a v boji o bronz Poláka Maxe Jabloňského,“ říká Baják.

Skvěle si počínal ve váze do 25 kg Adam Braun, který po dvou vítězstvích nastoupil proti Maďaru Norbertu Vajnovi.

„Výborně zápasící Braun se rychle ujal vedení o šest bodů a kontroloval průběh klání. Bohužel při odražení útoku soupeře si Braun poranil loket a místo postupu do semifinále musel z turnaje odstoupit, což ho velmi mrzelo. Naštěstí zranění není vážné a hodonínská naděje se brzy zapojí do tréninkového procesu,“ uvedl Baják.

Ve věkové kategorii U9 nastoupila ve váze do 31 kg Barbora Holická, která se probojovala až k souboji o třetí místo proti domácímu borci Jáchymu Pilchovi. „V tomto dramatickém zápase se vedení přelívalo ze strany na stranu, až se zastavilo pětadvacet sekund před koncem souboje na nerozhodném stavu osm ku osmi, přičemž v lepší pozici byla hodonínská sokolka, která získala poslední bod. Pilch musel riskovat, čehož dokonale využila chytře zápasící Holická, která při jednom bezhlavém útoku zužitkovala nekoordinovaný tlak soupeře k provedení zvratu záběrem ruky a trupu a zvítězila na lopatky,“ popisuje Baják.

Do bojů v kategorii U11 poslal hodonínský oddíl zápasu své těžké kalibry v podobě Dominika Lišťáka a Antonína Brodackého.

„Nutno podotknout, že oba borci nezaváhali ani na slezských žíněnkách, na kterých si po bezchybném výkonu vybojovali zlaté medaile. Lišťák opanoval váhu do 43 kg, ve které zaznamenal tři vítězství.

Brodacký pak dominoval ve váze do 47 kg, ve které dva soupeře položil na lopatky a asi v nejhezčím finálovém souboji celého turnaje porazil patnáct deset na body Dominika Novotného z Olomouce.

V kategorii mladších žáků (U13) se představil ve váze do 43 kg Simon Tuf. Tento talentovaný a nesmírně poctivý sportovec, který nevynechá jediný trénink, sbírá medaile jak běžícím pásu. Nejinak tomu bylo i v Návsí, kde po parádním výkonu vybojoval stříbro.

I na turnaji v Návsí vyhodnocoval sbor rozhodčích nejbojovnější nováčky kategorie U7, přičemž z hodonínského týmu byli oceněni Rhea Jurkovičová a Tobias Talaša, kteří zde zažili svou soutěžní zápasnickou premiéru.

Velmi dobře si vedli i příslušníci nejstarších věkových kategorií juniorů (U20) a mužů, kteří se zúčastnili národních šampionátů v obou zápasnických stylech.

Svého největšího sportovního úspěchu dosáhl v Havlíčkově Brodě na mistrovství ČR v královské kategorii mužů v zápase řecko-římském Lukáš Grochál, který se stal mistrem republiky ve váze do 60 kg, když ve finále porazil na lopatky domácího borce Matěje Zvolánka.

Hodonínský zápas uspěl i ve váze do 72 kg, ve které skvělou bronzovou medaili vybojoval Jakub Šimčík.

„Postavit se jako kovaný řecko-římský klasik volnostylařským specialistům v rámci mistrovství ČR juniorů v zápase ve volném stylu, které se uskutečnilo v Ostravě, vyžaduje nejen stoprocentní zdravotní stav zejména kotníků, kolen a kyčlů, nýbrž také jistou dávku odvahy. Naštěstí hodonínský borec, Tomáš Pleša, má odvahy na rozdávání, a tak při rozhodování o účasti na této vrcholné soutěži nebylo pochyb. Pleša na ostravských žíněnkách dokonale zúročil pověst zápasníka s nejpoctivější tréninkovou docházkou a ve váze do 97 kg vybojoval bronzovou medaili,“ prohlásil Baják.

V cestě za bronzem na lopatky porazil Miroslava Kosinku z Hradce Králové i Tadase Krasauskase z Prahy. Ve finále pak Pleša podlehl po vyrovnaném souboji na body českému reprezentantovi, Matyáši Jankovskému.

V Ostravě se o mistrovské tituly zápasilo i ve věkové kategorii žáků (U15). Hodonínské barvy zde úspěšně hájil Tibor Kubík, který ve váze do 62 kg vybojoval bronzovou medaili.

„Představitelé T.J. Sokol Hodonín by rádi veřejně poděkovali svým zápasníkům za vzornou reprezentaci a popřáli jim do dalších bojů mnoho štěstí. Současně oznamují všem rodičům a dětem od pěti let, že v rámci probíhající náborové akce si mohou přijít zatrénovat s hodonínskými zápasníky (pondělí, středa, pátek od 15:30 hodin v hodonínské sokolovně,“ dodal Baják.