Drtiči se proti béčku Komety pokusí odčinit předcházející zaváhání v Kopřivnici, kde nezvládli vstupy do třetin a nakonec padli 3:5. Nyní mají poslední dva domácí zápasy do konce roku k tomu, aby si vylepšili letošní bídnou bilanci a urvali nějaké body.

„Hrajeme předposlední zápas v roce 2021, předvánoční utkání a pokusíme se uspět. Kometa bojuje o play-off a bude chtít v derby rovněž získat důležité body. Náš kádr opět doznal změn. Skončil Dřímal, jedná se o odchodu Dobši do Valašského Meziříčí a do konce sezony nenastoupí Balán, takže počítáme ztráty v hráčském kádru, takže ti, kdo neměli tolik příležitostí, o to víc teď budou mít velký prostor ukázat se,“ říká hodonínský trenér Tibor Janás, který zatím neví, kdo do středečního utkání zasáhne. „Uvidíme v úterý po tréninku, kolik nás bude. I tak ale chceme uspět a znepříjemnit Kometě zápas,“ prohlásil.

Kořének střídal. Drtiči v Kopřivnici stáhli náskok ze 4:1 na 4:3, nakonec padli

S Kometou to ale jednoduché mít rozhodně nebudou. Brno v úvodu sezony tápalo, poztrácelo dost bodů, ale postupně si na soutěž i soupeře zvyklo a bojuje o play-off.

Momentálně mu v tabulce patří šestá pozice, na čtvrtou Opavu ztrácí ale jenom dva body.

Hlavním tahounem týmu je útočník Kamil Brabenec, ten strávil poslední roky ve slovenském Zvolenu, předtím však nastupoval také v české extralize za A-tým Komety, České Budějovice a Plzeň.

V aktuálním ročníku sbírá více než bod na zápas, když doposud nasbíral celkem 27 bodů za 7 gólů a 20 asistencí, což z něj dělá také nejlepšího nahrávače celé východní skupiny.

Jeho spoluhráčem v lajně je mladý Robert Havlát, ten si z 25 zápasů odnesl 12 branek a 13 přihrávek.

Svět je jinde. Chybí nám konkurence, finanční podpora je malá, míní Střelec

Bodovat se neostýchají také obránci, mezi ty nejvýraznější patří vzrostlý bek Tomáš Malec (2+5) a Jan Švejda (1+8). Brankoviště patří převážně Zdeňku Slavíčkovi, záda mu kryje Daniel Šembera.

Záložní tým v nedávné době také pomalu začíná plnit svůj účel, do extraligového A-týmu nakoukl na jeden zápas Jan Sedláček, současně také hráč brněnské juniorky. Opačným směrem zase vypomohl Dalimil Mikyska, mládežnický reprezentant, v minulosti hájící barvy Karlových Varů, který má letos za hlavní tým Brna odehráno 23 zápasů.

Naposledy se Kometa B představila ve Velkém Meziříčí.