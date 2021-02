Vedle druholigových Drtičů mají jasno i hokejisté SHKM Hodonín, hrající krajskou ligu. Také jejich soutěž se letos nedohraje.

Na začátku února prezident Českého hokeje Tomáš Král oznámil ukončení všech neprofesionálních soutěží. „Ani okolnostmi vynucené ukončení soutěží neznamená konec hokejové sezóny. Apeluji na majitele a provozovatele zimních stadiónů, aby ledové plochy podle možností nerozpouštěli, protože tréninková činnost a náhradní zápasový program budou zahájeny, jakmile to vládní opatření umožní. Je to v zájmu nejen hokeje, ale především zdravého vývoje populace a sportování dětí a mládeže vůbec,“ uvedl Král.

Jenže současný vývoj ohled-ně pandemie koronavru nedává příliš velké naděje na uspořádání alespoň nějakých přátelských utkání v dohledné době.

V hodonínských hokejistech tak zůstane hořkost, protože nemohli pokračovat v sezoně, která pro ně tak dobře začala. Ani trenér Michal Kuba si svoji premiérovou sezonu v nové roli moc neužil. Zůstává však neporažen. Jeho svěřenci postupně zdolali Rosice 5:1, Brumov 8:0, Uherské Hradiště 9:4 a Blansko 11:6.

Hodonín tak zůstal v krajské lize jediným týmem, který neztratil ani bod. Žádný titul si za to však neodnesou. „Při přerušení mě absolutně nenapadlo, že by se soutěž nedohrála. Pořád jsme všichni věřili, že to bude jen na chvíli a pak se bude pokračovat dál,“ poznamenal smutně manažer klubu Martin Vyrůbalík.