Na Hodonínsku pátrají policisté po pohřešované ženě, která v sobotu dopoledne náhle opustila svůj domov a zanechala dopis na rozloučenou. Může se pohybovat mezi obcemi Vracov, Vacenovice, Ratíškovice a Bzenec.

Viděli jste ji? Nechala dopis na rozloučenou a odjela na kole | Foto: Policie ČR

Od sobotní jedenácté hodiny pátrají hodonínští policisté po pohřešované ženě z Hodonínska. Ta náhle odešla z domova, kde nechala dopis na rozloučenou. Poslední informace o jejím pohybu nasměrovaly policejní hlídky do oblasti mezi obcemi Vracov, Vacenovice, Ratíškovice a Bzenec.

Pohřešovaná je vysoká 160 cm, má krátké světlé vlasy a střední postavu. Má přibližně 60 až 65 let. Pohybovat by se mohla na červeném jízdním kole a na sobě by mohla mít vínovou bundu.

„Jestliže jste pohřešovanou seniorku spatřili, okamžitě volejte tísňovou linku 158,“ uvedl mluvčí policistů Petr Vala. Více informací o pohřešované ženě ZDE.