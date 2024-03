Předseda senátu Aleš Novotný se obžalovaného ptal, proč konopí pěstoval a jaké s ním měl úmysly. „Všechno jsem to pěstoval za účelem chovu papoušků, chtěl jsem jim pověsit rostliny do voliéry, že si je přeberou, ozobou, udělají si z nich podestýlky,“ odpověděl muž.

Starat se má okolo 150 exotických ptáků. Podle jeho verze se pro pěstování konopí rozhodl na jedné z chovatelských burz v okrese, na které občas jezdí. Jiní chovatelé tam spolu podle něj probírali, jak je rostlina pro papoušky prospěšná. „Bavili se tam o tom, že je dobré vypěstované konopí papouškům dát. Že se po něm lépe přepeřují a dělají si z něj podestýlku. Tak jsem to chtěl vyzkoušet,“ vyjasnil.

Krajský soud v Brně.Zdroj: Deník/Roman Martínek

Část rostlin obžalovaný sklidil, ptákům je ale nedal. „Chtěl jsem to ještě trochu posušit. A policie mě zabránila, abych je stihl papouškům dát,“ řekl.

Policisté totiž rostliny konopí zajistili hned den potom, co je Marek V. začal sklízet. Kdyby je papouškům skutečně dal, nejspíše by zahynuli. „Podle znaleckého posudku by podání marihuany ptáky rozhodně zabilo,“ poukázal na nelogičnost chování obžalovaného státní zástupce.

Muž popírá, že by rostliny pěstoval za účelem výdělku. „Ani nemám kamarády nebo známé, kteří by marihuanu užívali. Sám jsem ji taky nikdy neužíval. ani nevím, jak se to dělá,“ řekl.

V závěrečné řeči státní zástupce zdůraznil velké množství zajištěné marihuany, kdy sušiny bylo více než dvanáct kilogramů. „Hodnota zajištěné trávy je zhruba od jednoho a půl milionu korun, podle prodejní ceny,“ upozornil. Obžalovanému přesto navrhl postih pod spodní hranicí trestní sazby, mezi pěti až šesti lety vězení.

Obhájce Jaroslav Kadlec v závěrečné řeči uvedl, že když za ním Marek V. přišel, příběh o konopí pro papoušky mu připadal směšný a nepravděpodobný. Později ho ale podle jeho slov smích přešel a obžalovanému uvěřil.

Pro svého klienta stále navrhuje podmínku a peněžní trest, který ho výrazně zasáhne. „Žádám soud, aby za toto naprosto nepochopitelné, možná stěží uvěřitelné, v každém případě hloupé chování neudělil trest spojený s přímým výkonem ve vězení,“ řekl Kadlec.

Kromě současného případu nebyl obžalovaný trestně stíhaný, ani se nikdy nedopustil žádného přestupku. Ve své závěrečné řeči zopakoval, že svého činu velmi lituje a omlouvá se za něj. Případ bude pokračovat ve středu 3. dubna, kdy má padnout rozsudek.