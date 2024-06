Policisté potvrzují, že pátrání po těchto zlodějích bývá složité. Kola často rychle získají nového majitele, nebo poslouží na náhradní díly. Podle informací redakce při hledání viníka pomáhá místní znalost kriminalistů, kteří vědí, že se například z vězení vrátil recidivista specializující se právě na jízdní kola.

„Ideální je nepodceňovat zabezpečení, které by mělo být úměrné ceně majetku. Existují třeba moderní zařízení, díky nimž se dá kolo rychle lokalizovat. Od věci není ani poctivé mechanické uzamčení,“ sdělil mluvčí policie David Chaloupka.

Ačkoliv riziko krádeže venku pravidelně stoupá se začátkem sezony, majitelé o kola přicházejí i v chladných měsících. Souvisí to s případy vykradených sklepů či garáží.

V Hodoníně si lze nechat kolo zapsat do evidence městské policie. V případě jeho nálezu je pak možné lépe kontaktovat původního majitele. Ředitel tamních strážníků Jindřich Vašíček radil znát alespoň výrobní číslo.

bezpečnostní stojan na kola na Národní třídě v Hodoníně

Bezpečnostní stojan na kola na Národní třídě v Hodoníně.Zdroj: Deník/Lukáš Ivánek

„Je to vhodný krok pro případnou identifikaci. Dnes už jsou ale k dispozici také označovací sady, které si může koupit každý sám a individuálně se zapsat do celostátního registru. My tyto označovače rozdáváme při preventivních akcích,“ uvedl ředitel Vašíček.

Současně upozornil, že ve městě je řada bezpečnostních rámů, díky nimž si je možné kolo uzamknout tak, že je téměř neukradnutelné. Lidé je ale podle něj využívají málo. K dispozici jsou mimo jiné na Národní třídě v centru města nebo u letního koupaliště. Tam bude přes prázdniny nainstalovaná také mobilní kamera.

Co radí policie